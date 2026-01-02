我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲

瑞士47死酒吧大火：「閃燃」為何釀成慘死悲劇？

雇主未依法支付工資、加班費 伊州新法加速追討

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
伊州新法規定給予擠奶媽媽職工合理的帶薪休息時間。(路透)
伊州新法規定給予擠奶媽媽職工合理的帶薪休息時間。(路透)

伊利諾州政府近年持續強化勞工保障，新的一年將同步推動多項勞動新法，其中包括加大力道打擊「薪資竊取」(wage theft)，以及明確要求雇主為哺乳員工提供帶薪擠乳休息時間，藉此保障勞工權益並改善職場環境。

在薪資保障方面，州府指出，新法針對雇主未依法支付工資、加班費或其他法定報酬的行為，提高罰責並簡化執法程序。伊利諾州勞工部在認定欠薪成立後，可直接將裁定視為州政府債務，啟動強制執行機制，加速為勞工追討遭拖欠或少付的工資，無須再經繁複的法院程序。

此外，新法也擴大勞工部的調查與執法權限，追討範圍不僅包括欠付薪資，還可加計罰金、利息與相關行政成本，大幅提高雇主違法的代價。州府表示，過去部分雇主即使被裁定欠薪，仍透過程序拖延規避責任，此次修法正是針對相關漏洞進行補強。勞工團體認為，新制有助提升雇主守法意識，降低勞工追薪的時間與經濟負擔。

同時，伊州也將自2026年1月1日起，實施修正後的「職場哺乳母親法」(Nursing Mothers in the Workplace Act)。新法規定，凡雇用用超過五名員工的雇主，須在嬰兒出生後一年內，於員工有擠乳需求時，提供合理的帶薪休息時間，且不得要求員工改用特休或其他有薪假別，也不得因此扣減薪資。

這項修法明確要求，擠乳休息時間須以員工正常薪資標準給付，補足過去僅要求提供休息時間、但未明訂是否給薪的法律空白。不過，若雇主能依《伊利諾州人權法》證明此要求將構成「過度困難」，例如成本過高或嚴重影響營運，仍可依法申請豁免。

研究顯示，職場對哺乳員工的支持，不僅有助提升母乳哺育成效，也可降低員工缺勤率與企業的醫療保險成本，對家庭與雇主皆具長期效益。

州府強調，這些新法均為州長普立茲克於2025年簽署的一系列勞動改革措施之一，內容還涵蓋新生兒加護病房家長的就業保障與軍事假規定。官員指出，透過打擊薪資竊取與完善家庭友善政策，伊州期望建立更公平、穩定且具競爭力的就業環境。

伊利諾州 勞工部 伊州

上一則

2026年全球最佳旅遊地 費城入榜

下一則

費城低薪族全美最慘 每周工作96小時才付得起房租

延伸閱讀

新州最低時薪 今起漲到15.92元

新州最低時薪 今起漲到15.92元
高價食品成目標 伊州頻傳龍蝦、蛋白粉貨物被偷

高價食品成目標 伊州頻傳龍蝦、蛋白粉貨物被偷
2026紐約新規上路 上班族最低工資調升、房價評估更透明

2026紐約新規上路 上班族最低工資調升、房價評估更透明
危機迫近 伊州200萬人恐失糧食券 2食物銀行負責人喊話

危機迫近 伊州200萬人恐失糧食券 2食物銀行負責人喊話

熱門新聞

華人商家在店門口張貼有關「糧食券」的標誌。2026年元旦起，全國有五個州規定「糧食券」不得購買汽水糖果等特定食品。(本報資料照／記者范航瑜攝影)

新年新政 9州降所得稅、5州糧食券禁買糖果

2025-12-30 19:46
距離芝市約1小時車程的洛克福德，高居全美最受歡迎城市。(洛克福德市官網)

平均上市5天就成交 伊州這1城躍居今年美國最熱房市

2025-12-26 09:46
超過2萬5000磅遭竊的蛋白粉，日前在Bridgeview一處倉庫找到。(庫克郡警長辦公室提供)

從蛋白粉到龍蝦：伊州連環貨物竊案如何瞞天過海？

2025-12-31 09:40
節日期間機場人潮不斷，網約車費用水漲船高，專家提出多項建議節省費用。(特派員黃惠玲／攝影)

節日機場叫車不踩雷 搭網約車省錢有訣竅

2025-12-26 10:14
CDC建議，六個月以上的所有人皆應接種流感疫苗。(美聯社)

假期聚集推波助瀾 全美流感逼近500萬例

2025-12-30 10:15
兩架輕型直升機28日中午在新澤西州東南部哈蒙頓機場附近空中相撞，造成一死一重傷，其中這架Enstrom 280C型直升機墜落後嚴重燒毀。(美聯社)

新澤西州2直升機空中相撞、旋轉墜地 1死1重傷

2025-12-28 19:42

超人氣

更多 >
2026年4生肖謹慎行事 調整好就能福運降臨

2026年4生肖謹慎行事 調整好就能福運降臨
15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員

15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員
「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元

「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元
灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬
郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰