WSJ：中國欲突破第一島鏈封鎖 台灣命運與美日交織

烏克蘭盼美國承諾安全擔保50年 川普只願提供15年

龍捲風28日襲伊州後寒流報到 芝跨年夜恐風雪交加

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
剛過了一個高溫超過華氏50度的溫暖聖誕節，芝加哥28日氣溫驟降且飄雪。(特派員黃惠玲／攝影)
剛過了一個高溫超過華氏50度的溫暖聖誕節，芝加哥28日氣溫驟降且飄雪。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州28日確認至少一起龍捲風登陸，而強風、零星降雪與刺骨低溫接著來襲，為芝加哥地區帶來危險行車與通勤狀況。氣象單位已對芝加哥以北及以西地區發布「冬季天氣警報」。此外，計畫在芝市跨年的民眾得做好保暖準備，氣象預告指風城跨年夜將出現嚴寒、強風並可能伴隨降雪。

氣象單位已對芝加哥以北及以西地區發布「冬季天氣警報」至29日上午10時，整個芝加哥都會區均處於「強風警報」之下。氣象學家指出，陣風時速可能會超過50哩，民眾外出及駕駛時提高警覺。此外，寒冷天氣將持續一整周，29日下午可能出現零星飄雪，30日傍晚則預計有輕微降雪。

伊州28日在伊洛奎郡(Iroquois County)已確認至少有一起龍捲風登陸。美國國家氣象局(NWS)表示，調查人員29日前往利文斯頓郡(Livingston)、福特郡(Ford)及伊洛奎郡，勘查多達六處疑似遭龍捲風破壞的地點，確認是否有更多龍捲風造成的損害。

該郡龐蒂亞克市(Pontiac)摩托羅拉社區(Motorola Subdivision)28日至少兩戶住宅屋頂被強風掀走，並為該區留下大量屋頂碎片與倒塌樹木，部分社區在夜間陷入停電，搶修人員持續修復中。

距離該社區約23哩的佛瑞斯特村(Forrest)，28日上午同樣遭遇風暴侵襲，一棵大樹倒塌砸中民宅。一名居民Tina表示，當時聽到屋內一聲巨響，後發現大樹在住家與車庫屋頂各砸出洞。

此外，草原中央初中(Prairie Central Junior High School)體育館部分屋頂也遭強風吹掀。學區總監奎姆(Brian Quam)指出，體育館內部出現些許進水情形，但主要教學空間未受影響。由於適逢周末與寒假期間，校內當時無人，未釀成人員傷亡。

幸而截至目前，官方尚未接獲任何因28日風暴造成的傷亡通報。

至於計畫在芝市跨年的民眾，根據Accurate Weather預測，31日跨年夜最高溫僅約華氏19度，強風下的體感溫度恐下探至零下6度，陣風時速最高可達53哩。跨年夜也有降雪機率，累積降雪量或超過1吋。

至於元旦天氣，芝加哥預計天晴但仍寒冷，最高溫約華氏27度，陣風時速約16哩。氣象單位提醒民眾外出時注意安全，做好防寒準備。

