微信訊息成鐵證 印州華裔夫婦涉內線交易被捕

美國聯邦檢察官皮羅(Jeanine Ferris Pirro)宣布起訴印第安納州印地安拿波利斯市居民楊帆(Fan Yang，39歲，以下均為音譯)與田金(Jing Tian，37歲)。(路透)

美國聯邦檢察官皮羅(Jeanine Ferris Pirro)日前宣布，印第安納州 印地安拿波利斯市居民楊帆(Fan Yang，39歲，以下均為音譯)與田金(Jing Tian，37歲)，涉嫌在一宗總值37億元的企業併購案中，利用未公開的內線資訊進行證券交易牟利，已遭聯邦起訴並被逮捕。

檢方指出，楊帆與其夫田金被控兩項「共謀從事證券詐欺」罪名。根據起訴內容，楊帆曾任職於印第安納州一家製造業公司，擔任財務主管，其丈夫田金亦在該公司工作。2021年，該公司內部開始討論收購一家位於密西根州、專門生產汽車零組件的企業。

2022年2月22日，該公司正式宣布以每股36.50元、總價約37億元的金額收購該目標公司。消息公布後，該公司股價在開盤前一度飆升至35.55元，較前一交易日收盤價上漲約44%。

檢方指控，楊帆自2021年10月起蒐集與該併購案相關的重大未公開資訊(MNPI)，並自同年11月起與田金商議並實際操作購買目標公司股票與選擇權。兩人透過中文通訊軟體聯繫，涉嫌將內線資訊分享給一個逐漸擴大的團體，成員至少包括五人，其中有兩名為華府 喬治城大學的研究生，以及一名當時身在中國的交易員。

起訴書指出，該團體成員明知相關資訊尚未公開且具保密性，仍依據內線資訊買進目標公司的股票及選擇權合約。2021年11月22日，楊帆據稱曾透過微信 傳訊息給丈夫田金，討論投資情況，並寫道：「我們已經投了超過10萬。如果以35億完成收購，我們就能買一台特斯拉，舊車換新也不用貸款，哈哈。」

在後續一連串訊息中，楊也向另一名交易員透露，她知道目標公司股價一定會上漲，因為其任職公司將進行收購，而該消息當時尚未對外公開。

檢方表示，在併購案正式對外公布後，該團體透過相關交易獲利達數十萬元。

本案由聯邦調查局(FBI)華府外勤辦公室負責調查，並由聯邦助理檢察官羅森柏格(Kevin Rosenberg)以及特別助理聯邦檢察官西貝(Rami Sibay)共同起訴。檢方表示，起訴書僅為指控，被告在法院依法判決有罪之前，均推定為無罪。