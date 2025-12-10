我的頻道

矽谷初創公司爭相生產美所需關鍵礦產 以削弱中主導地位

超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染

初冬降雪破47年紀錄 芝城又迎多波風雪 酷寒接著報到

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
截至10日，大芝加哥地區已經降下超過17吋雪，寫下1978年以來初冬最豐沛雪量，圖為工人持續清理積雪。(特派員黃惠玲／攝影)
入冬以來，芝加哥地區已創下1978年至今最高的初冬降雪紀錄，而從10日起又即將迎來多輪冬季風暴。根據國家氣象局(NWS)警告，10日起一系列降雪系統將陸續通過本區，可能使累積降雪量進一步攀升。此外，受到寒流影響，周五(12日)入夜後的體感溫度將降至零度，民眾應留意保暖。

第一波系統10日清晨抵達，預計帶來約1吋降雪，並伴隨時速25至35哩的陣風。氣象學家指出，這類輕度但密集的降雪與強風組合，容易造成「地吹雪」(blowing snow)現象，導致能見度下降，使早晨通勤增添風險。NWS提醒，特別是湖濱大道與開闊地區路段，將出現局部白茫情況。

第二波系統在11日晚間至12日清晨影響最顯著。NWS氣象學家卡斯楚(Ricky Castro)表示，此波系統的水氣較充足，將帶來最多3吋的濕雪。在此同時，由於氣溫逐步下滑至華氏20多度，雪將呈現較黏重的質地，可能增加道路結冰機率，提升除雪難度。12日上午交通尖峰時段屆時預料將受到顯著影響，NWS建議民眾預留更多通勤時間。

13日清晨另一股較乾冷的空氣進入，可能帶來蓬鬆且易飄散的乾雪。卡斯楚指出，這類乾雪顆粒細小，雖然累積量仍有不確定性，但可能再增加數吋，並在強風作用下形成風積雪，使部分社區人行道與停車區出現不均勻堆積。

本周稍早雖短暫回暖至華氏30多度，但寒流將於11日晚間重新壓境。12日夜間風寒效應(wind chill)可能降至華氏零度以下，13日白天氣溫僅落在華氏10至19度之間。卡斯楚也提醒，自13日深夜至14日清晨，芝加哥恐面臨更嚴峻的低溫，風寒指數可能下探華氏零下25度，短時間暴露即有凍傷風險。

截至10日，芝加哥本季已錄得17.1吋降雪，幾乎追上去年的整季降雪量17.6吋，使今年成為1978年以來初冬最雪量豐沛的一年。氣象專家表示，近期頻繁的溫度擺盪與風暴路徑偏向中西部，是導致降雪增加的主要原因。

展望未來，NWS表示下周仍有可能出現新的降雪系統，但強度尚未明朗，預計將在本周後半段發布更精準預報。氣象局呼籲民眾密切關注天氣更新，並特別留意13日、14日的危險低溫時段，避免長時間在戶外活動。

芝加哥

CTA治安惡化 川普威脅砍經費 伊州長、芝市長強烈反駁

