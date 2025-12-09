騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

我的頻道

記者胡玉立／即時報導
騙子佯裝成美國銀行防詐騙部門的人員，四個月內騙走新州一名婦女近200萬元積蓄。(美聯社)
騙子佯裝成美國銀行防詐騙部門的人員，四個月內騙走新州一名婦女近200萬元積蓄。(美聯社)

2022年是現年66歲的新澤西州退休寡婦派翠西亞(Patricia)人生最慘淡的一年；詐騙集團喬裝「銀行防詐騙部門人員」，騙走她近200萬元的畢生積蓄；更糟的是，其中約150萬元來自退休帳戶，提領後須繳納所得稅。雖然聯邦政府允許對某些類型詐欺行為提供稅金減免，但新州並不允許。派翠西亞現在欠下州稅11萬7000多元，無力償還。

NJ.com報導，詐騙受害者派翠西亞不擅使用電腦；2022年4月，她上美國銀行(Bank of America)官網設定付款資訊，突然看到螢幕跳出警告訊息，說電腦遭入侵，要她撥打螢幕顯示的「微軟」電話號碼。慌亂焦慮的派翠西亞打了電話，成為損失慘重的受害者。

接下來四個月，詐騙集團精心設下騙局，告訴派翠西亞她銀行帳戶已被盜用。自稱馬力歐(Mario)的男子聲稱是「美國銀行防詐騙部門」人員，指她的錢正被人轉到色情網站，但他們可以幫她把錢轉入加密貨幣帳戶，以確保安全；派翠西亞深信不疑。為避免引人注意，她特別跑了多家銀行進行連串匯款。

即使美國銀行行員後來注意到她的異常匯款行為，主管試圖勸阻，但派翠西亞只信馬力歐。遭銀行拒絕匯款後，馬力歐還指示她提領大筆現金裝進紙箱，到停車場或咖啡店將錢交給「快遞員」。

騙子甚至變本加厲；他們告訴派翠西亞，她的電腦IP位址讓她成年女兒的帳戶也被盜用。派翠西亞為此強勢說服女兒，將祖父母留給女兒、存在投資帳戶的15萬6000元遺產，也轉到美國銀行；然後，這筆錢又被派翠西轉往加密貨幣帳戶。

派翠西亞的女兒原打算用這筆錢買下自己的第一棟房子。當她的理財顧問發現她轉移資金後，擔憂地通知了美國銀行；但為時已晚。那年8月，馬力歐消失無蹤。派翠西亞去警局報案，所謂加密貨幣帳戶什麼錢也沒有。

由於畢生積蓄化成泡影，派翠西亞現在只能靠社安金和替人帶小孩維生。她2022年報稅時，曾透過會計師向國稅局申報可觀的詐欺扣除額，因此免除了61萬1000元稅金。但新澤西州不提供詐騙損失抵扣，核計她須繳納11萬7000元提領退休帳戶150萬元款項的州稅。

那年，派翠西亞沒有申報州稅，她因此夜不成眠。今年10月初，她在會計師幫助下，提交2022年稅表並附上警方報告、詐欺相關文件及請求特赦的信函。新澤西州對此表示，無力支付稅款的納稅人可以申請分期付款。

詐騙集團 新澤西州 加密貨幣

