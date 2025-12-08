普渡大學施壓教職員 不准錄取中國等敵對國研究生

工人於幾年前在印第安納州韋恩堡(Fort Wayne)科羅西姆大道(Coliseum Boulevard)旁，安裝韋恩堡普渡大學(Purdue University Fort Wayne)的標誌。（美聯社）

多名印第安納州普渡大學(Purdue University)教員近日透露，校方正在私下施壓各系所的錄取委員會，要他們在研究所招生中拒絕來自中國及其他多個國家的申請者。此舉將使部分研究所課程實質上暫停錄取上述國家的國際學生。

當地媒體Journal & Courier報導，多個匿名教員向該媒體表示，上述這項「未成文政策」自10月至11月間，透過各系所的面對面會議與私下談話中傳達，校方並未留下任何書面紀錄。他們說，即使系所通過錄取，校方管理層也表示「極不可能」批准來自中國、俄羅斯、伊朗、委內瑞拉、古巴 及北韓等被美國列為「敵對國家」學生的錄取文件。

有教員指出，他們明確被告知「不要考慮中國學生」，甚至要求直接在第一輪審查就剔除。由於拒絕通知將由校方寄出，實際被要求執行「初步拒絕」的責任卻落在系所教員身上，使許多委員會成員感到被迫參與歧視 。他們表示，校方從未明說「禁止錄取」，而是以「如果你們不拒絕，我們也會拒絕」的方式施壓。

部分系所試圖維持原有流程，但更多教員表示困惑，不知應如何面對大量繳交報名費、但可能永遠不會被錄取的申請者。有教員憂心，這種做法違反「民權法案」第六章中禁止以國籍為理由歧視申請人的規定。

這波變化發生在校方遭受聯邦政治壓力數月後。今年3月，美國眾議院中國問題特別委員會要求普渡提交中國學生資料，聲稱中國以學生簽證 作為竊取科研的工具。普渡兩周後提交中國學生比例與研究領域資訊，並表示中國對美國學術界構成「日益升高的風險」。6月，普渡採納一項限制與「敵對國家」建立財務與招生聯繫的政策，但內容並未涉及錄取禁令。

研究生組織「Graduate Rights and Our Wellbeing」領袖希爾默(Kieran Hilmer)表示，普渡正在「害怕失去聯邦或州政府補助」的壓力下行事。他指出，自川普政府上任後，國際學生簽證審查大幅收緊，聯邦政府也調查多所大學，讓校方處於被政治審視的狀態。

教員透露，這項有效的招生凍結早在今年5月已有跡象。當時逾百名已獲錄取的中國研究生突然接到取消錄取的通知，多人已租屋或已經拒絕其他學校入學，導致可能面臨簽證失效風險。過去多年例行性的校方最終審核，從今年開始變得嚴格，並迫使各系撤回部分國際學生的錄取。

普渡校內的國際學生數據顯示，今年國際新生數降至2004年以來最低，僅占新生的5%。儘管申請數創新高，校方今年僅錄取23%的國際申請者。依聯邦隱私法規，按國籍分類的入學數據被封鎖。

希爾默表示，國際學生是普渡運作不可或缺的一環，但校方在政治壓力下選擇避風頭。他說：「普渡害怕成為目標，因此寧願順從政府，而不願挺身反對。」