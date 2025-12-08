我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普渡大學施壓教職員 不准錄取中國等敵對國研究生

憑401(k)退休帳戶成普通百萬富翁 人數創歷史新高

普渡大學施壓教職員 不准錄取中國等敵對國研究生

特派員黃惠玲／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
工人於幾年前在印第安納州韋恩堡(Fort Wayne)科羅西姆大道(Coliseum Boulevard)旁，安裝韋恩堡普渡大學(Purdue University Fort Wayne)的標誌。（美聯社）
工人於幾年前在印第安納州韋恩堡(Fort Wayne)科羅西姆大道(Coliseum Boulevard)旁，安裝韋恩堡普渡大學(Purdue University Fort Wayne)的標誌。（美聯社）

多名印第安納州普渡大學(Purdue University)教員近日透露，校方正在私下施壓各系所的錄取委員會，要他們在研究所招生中拒絕來自中國及其他多個國家的申請者。此舉將使部分研究所課程實質上暫停錄取上述國家的國際學生。

當地媒體Journal & Courier報導，多個匿名教員向該媒體表示，上述這項「未成文政策」自10月至11月間，透過各系所的面對面會議與私下談話中傳達，校方並未留下任何書面紀錄。他們說，即使系所通過錄取，校方管理層也表示「極不可能」批准來自中國、俄羅斯、伊朗、委內瑞拉、古巴及北韓等被美國列為「敵對國家」學生的錄取文件。

有教員指出，他們明確被告知「不要考慮中國學生」，甚至要求直接在第一輪審查就剔除。由於拒絕通知將由校方寄出，實際被要求執行「初步拒絕」的責任卻落在系所教員身上，使許多委員會成員感到被迫參與歧視。他們表示，校方從未明說「禁止錄取」，而是以「如果你們不拒絕，我們也會拒絕」的方式施壓。

部分系所試圖維持原有流程，但更多教員表示困惑，不知應如何面對大量繳交報名費、但可能永遠不會被錄取的申請者。有教員憂心，這種做法違反「民權法案」第六章中禁止以國籍為理由歧視申請人的規定。

這波變化發生在校方遭受聯邦政治壓力數月後。今年3月，美國眾議院中國問題特別委員會要求普渡提交中國學生資料，聲稱中國以學生簽證作為竊取科研的工具。普渡兩周後提交中國學生比例與研究領域資訊，並表示中國對美國學術界構成「日益升高的風險」。6月，普渡採納一項限制與「敵對國家」建立財務與招生聯繫的政策，但內容並未涉及錄取禁令。

研究生組織「Graduate Rights and Our Wellbeing」領袖希爾默(Kieran Hilmer)表示，普渡正在「害怕失去聯邦或州政府補助」的壓力下行事。他指出，自川普政府上任後，國際學生簽證審查大幅收緊，聯邦政府也調查多所大學，讓校方處於被政治審視的狀態。

教員透露，這項有效的招生凍結早在今年5月已有跡象。當時逾百名已獲錄取的中國研究生突然接到取消錄取的通知，多人已租屋或已經拒絕其他學校入學，導致可能面臨簽證失效風險。過去多年例行性的校方最終審核，從今年開始變得嚴格，並迫使各系撤回部分國際學生的錄取。

普渡校內的國際學生數據顯示，今年國際新生數降至2004年以來最低，僅占新生的5%。儘管申請數創新高，校方今年僅錄取23%的國際申請者。依聯邦隱私法規，按國籍分類的入學數據被封鎖。

希爾默表示，國際學生是普渡運作不可或缺的一環，但校方在政治壓力下選擇避風頭。他說：「普渡害怕成為目標，因此寧願順從政府，而不願挺身反對。」

學生簽證 歧視 古巴

上一則

華府警察局長史密斯請辭 市府領導層再現變動

延伸閱讀

續查貪腐 亞當斯疑違反本地利益衝突法

續查貪腐 亞當斯疑違反本地利益衝突法
芝市無視可能被ICE突襲警告 逾70網約車司機機場被抓

芝市無視可能被ICE突襲警告 逾70網約車司機機場被抓
奈及利亞最大集體綁架案傳百童獲釋 估仍265人遭挾持

奈及利亞最大集體綁架案傳百童獲釋 估仍265人遭挾持
西北大學與聯邦達成協議 恢復研究經費

西北大學與聯邦達成協議 恢復研究經費

熱門新聞

儘管家人、社區積極爭取，來自越南的梅莉莎‧陳仍被遣返到河內。(Bring Melissa Home臉書)

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

2025-12-02 11:33
88歲退伍老兵班巴斯。(gofundme)

密州88歲老兵須打工維生惹心酸 網友集資百萬助退休

2025-12-04 10:43
登奇傳錯訊息，邀請了不認識的辛頓到家中用餐。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

奶奶邀孫吃飯訊息傳錯人 「無血緣祖孫情」延續十年感動眾人

2025-11-27 18:24
中國籍學者簡雲清因涉嫌將植物病原體走私入美並對聯邦調查局人員撒謊。(Sanlic郡警長辦公室)

走私危險真菌 密大研究員簡雲清認罪後已遣返中國

2025-12-02 11:54
前幾天的暴雪才過，芝加哥周末又將迎來新一波降雪。(讀者提供)

芝周末再迎風雪 華府7年首見12月雪

2025-12-05 10:34
華裔少女龍瑪姬2017年12月1日在科州家中被燒死，至今未破案。(聯邦調查局)

8年前柯州華裔少女家中被燒死懸案 警再公布3嫌照片

2025-12-04 20:37

超人氣

更多 >
中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人
解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架
烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備
紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告

紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告
心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料

心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料