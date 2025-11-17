ICE最新行動「夏樂之網」 大規模掃蕩北卡教會、住家

許多北卡夏樂民眾聚集抗議ICE的執法行動。(美聯社)

美國海關與邊境保護局(CBP)探員從芝加哥 移師北卡羅來納州 後，已經在該州最大城市夏樂(Charlotte)展開大規模移民執法行動，聯邦邊境巡邏隊高層宣稱已逮捕數十人，當地居民則回報在教會、住家與商店附近看見探員蹤影，引發社區恐慌。

此次行動被命名為「夏樂之網行動」(Operation Charlotte's Web)，名稱取自兒童文學經典，但實際上該著作與北卡毫無關聯。這座民主黨執政、人口約95萬的城市，成為川普政府最新的移民執法目標，政府聲稱此舉為打擊犯罪，但地方官員強烈反對，並指出當地犯罪率近年呈下降趨勢。

領導此次行動的邊境巡邏隊指揮官博維諾(Gregory Bovino)，曾主持芝加哥與洛杉磯的類似行動。他在社群平台發布多張逮捕照，稱探員已進行逾80起拘捕，並將被川普政府稱為「犯罪非法移民 」的人士帶走，其中包括多次酒駕者。博維諾寫道：「我們把他帶離夏樂的街道，避免他繼續酒駕危及你和你的家人。」

部分地方社群組織指出，探員在教堂、住家與五金行附近攔查民眾。15日甚至有一名美國公民聲稱遭強行壓制與短暫拘留。

服務西語裔社群的非營利組織Camino表示，不少家庭因恐懼不敢出門上學、就醫或工作。該組織開設的牙科診所14日出現九件臨時取消預約。

博維諾此前在芝加哥與洛杉磯的行動曾引發訴訟，包括使用過量武力與催淚瓦斯，並被地方官員批評加劇社區緊張。其中一次交通攔查中，探員更開槍擊斃一名芝加哥郊區男子。據報芝加哥地區自9月起已逮捕逾3000人，但公開資訊有限。

國土安全部(DHS)未回應此次夏樂行動的細節詢問，但表示夏樂之所以成為行動重點，是因地方政府不配合移民執法。北卡部分郡監獄會依移民拘留令延長扣押時間，交由ICE接手，但夏樂所在的梅克倫堡郡並不配合；市警局也不參與移民執法。

DHS宣稱，北卡已有約1400件拘留令未獲配合執行，危及公眾安全。DHS助理部長麥勞克林(Tricia McLaughlin)表示：「我們正在向夏樂增派執法人力，確保美國人安全，並移除威脅公共安全的對象。」

CharlotteEast執行長艾斯丘托(Greg Asciutto)表示，該組織16日收到大批的探員出沒通報，地點遍布教堂、公寓與商店。同日下午，夏樂DHS辦公室外的小型抗議中有兩人被捕。