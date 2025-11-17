我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了

川普政府推短期私人健保取代歐記健保 便宜卻藏陷阱

ICE最新行動「夏樂之網」 大規模掃蕩北卡教會、住家

特派員黃惠玲／即時報導
許多北卡夏樂民眾聚集抗議ICE的執法行動。(美聯社)
許多北卡夏樂民眾聚集抗議ICE的執法行動。(美聯社)

美國海關與邊境保護局(CBP)探員從芝加哥移師北卡羅來納州後，已經在該州最大城市夏樂(Charlotte)展開大規模移民執法行動，聯邦邊境巡邏隊高層宣稱已逮捕數十人，當地居民則回報在教會、住家與商店附近看見探員蹤影，引發社區恐慌。

此次行動被命名為「夏樂之網行動」(Operation Charlotte's Web)，名稱取自兒童文學經典，但實際上該著作與北卡毫無關聯。這座民主黨執政、人口約95萬的城市，成為川普政府最新的移民執法目標，政府聲稱此舉為打擊犯罪，但地方官員強烈反對，並指出當地犯罪率近年呈下降趨勢。

領導此次行動的邊境巡邏隊指揮官博維諾(Gregory Bovino)，曾主持芝加哥與洛杉磯的類似行動。他在社群平台發布多張逮捕照，稱探員已進行逾80起拘捕，並將被川普政府稱為「犯罪非法移民」的人士帶走，其中包括多次酒駕者。博維諾寫道：「我們把他帶離夏樂的街道，避免他繼續酒駕危及你和你的家人。」

部分地方社群組織指出，探員在教堂、住家與五金行附近攔查民眾。15日甚至有一名美國公民聲稱遭強行壓制與短暫拘留。

服務西語裔社群的非營利組織Camino表示，不少家庭因恐懼不敢出門上學、就醫或工作。該組織開設的牙科診所14日出現九件臨時取消預約。

博維諾此前在芝加哥與洛杉磯的行動曾引發訴訟，包括使用過量武力與催淚瓦斯，並被地方官員批評加劇社區緊張。其中一次交通攔查中，探員更開槍擊斃一名芝加哥郊區男子。據報芝加哥地區自9月起已逮捕逾3000人，但公開資訊有限。

國土安全部(DHS)未回應此次夏樂行動的細節詢問，但表示夏樂之所以成為行動重點，是因地方政府不配合移民執法。北卡部分郡監獄會依移民拘留令延長扣押時間，交由ICE接手，但夏樂所在的梅克倫堡郡並不配合；市警局也不參與移民執法。

DHS宣稱，北卡已有約1400件拘留令未獲配合執行，危及公眾安全。DHS助理部長麥勞克林(Tricia McLaughlin)表示：「我們正在向夏樂增派執法人力，確保美國人安全，並移除威脅公共安全的對象。」

CharlotteEast執行長艾斯丘托(Greg Asciutto)表示，該組織16日收到大批的探員出沒通報，地點遍布教堂、公寓與商店。同日下午，夏樂DHS辦公室外的小型抗議中有兩人被捕。

非法移民 芝加哥 北卡羅來納州

上一則

華府房價飆 特區獨棟屋中價80萬 年收要23萬才能負擔

下一則

10月房市 美國中西部、東北部 成購屋熱區

延伸閱讀

掃蕩非法移民 北卡夏洛特逾80人被抓

掃蕩非法移民 北卡夏洛特逾80人被抓
社區巡邏、吹哨…芝加哥民眾反制追捕移民

社區巡邏、吹哨…芝加哥民眾反制追捕移民
讓非法移民自願遞解 ICE花招百出

讓非法移民自願遞解 ICE花招百出
川普上任10個月 已有21名移民死在ICE關押 包括3名華人

川普上任10個月 已有21名移民死在ICE關押 包括3名華人

熱門新聞

伊州自營的健保交易平台getcoveredillinois.com，從2026年起全面取代聯邦healthcare.gov。(特派員黃惠玲／攝影)

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

2025-11-11 09:36
一名來自中國的申請庇護者，上月23日在橋港區遭ICE探員逮捕。(華埠/橋港區快速反應團隊)

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

2025-11-12 10:06
伊州中南部春田市附近於11日晚間10時許出現的美麗極光。(蘇豐原提供)

最強北極光來襲 中西部天空絢麗如畫 預測今晚將更壯觀

2025-11-12 10:33
約翰霍普金斯大學宣布，明年起該校家庭年收入不超過20萬元的大學部學生全面免學費。(約翰霍普金斯大學臉書)

約翰霍普金斯大學：家庭年收20萬以下大學生免學費

2025-11-14 09:59
9月下旬發生在新州薩默塞特郡的一起雙屍命案，死者被證實為林大衛(David Lin，音譯)夫妻。(取自David Lin領英帳號)

新州華人夫婦遭鈍器打死 兇嫌被警開槍擊中傷勢重

2025-11-13 19:09
由監獄改建的莫沙農谷中心是美國東北部最大的ICE拘留中心，可容納近1900人，但該中心居住情況惡劣早已引發擔憂。(路透)

中國男死於賓州拘留所 家屬稱「手腳反綁、脖子被吊」怒提告

2025-11-12 20:16

超人氣

更多 >
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命

改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命
紐約公寓管理員與包裹賊嫌犯衝突身亡？案情反轉 警方釋放嫌犯

紐約公寓管理員與包裹賊嫌犯衝突身亡？案情反轉 警方釋放嫌犯
靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄

靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄
房價停滯難獲利…房地產專家：2026買房應避免這7地區

房價停滯難獲利…房地產專家：2026買房應避免這7地區