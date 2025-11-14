芝城之後移民大掃蕩最新目標地：北卡夏樂

帶領移民執法隊伍的海關與邊境保護局指揮官博維諾(中)，據悉將轉往夏樂展開新一波行動。(路透)

隨著川普 政府加大移民 執法行動，北卡羅來納州最大城市夏樂(Charlotte)可能成為下一個重點目標。北卡梅克倫堡郡(Mecklenburg County)警長麥克法登(Garry McFadden)13日表示，兩名聯邦官員已向他證實，美國海關與邊境保護局(CBP)最快將於15日或下周初在當地展開執法行動。但他指出，具體細節尚未公布，也未接獲任何協助請求。

國土安全部助理部長麥勞克林(Tricia McLaughlin)拒絕評論此事，僅稱部門「每天在全美依法執行任務」，不會透露未來行動。

川普總統近期多次為向洛杉磯、芝加哥 及華府等民主黨執政城市派遣軍隊與移民執法人員辯護，宣稱此舉必要以打擊犯罪並落實其大規模驅逐政策。夏樂作為民主黨的地盤，擁有逾15萬名外國出生人口。該市人口結構為約40%白人、33%非裔、16%西語裔及7%亞裔。

川普政府將今年夏季在夏樂輕軌列車上遇害的23歲烏克蘭女子札魯茨卡(Iryna Zarutska)案件，視為民主黨城市執法失效的證據。一名有多項前科的男子正面臨謀殺指控。

面對可能升級的聯邦執法，當地官員、信仰團體與倡議組織已開始向移民社群提供資訊並緩解恐慌。12日晚間，CharlotteEAST所舉辦的說明電話會議吸引近500人參加。當選市議員JD Mazuera Arias指出，會議目的是建立互助網絡；CharlotteEAST執行 Greg Asciutto呼籲居民與支援團體保持聯繫。

夏樂-梅克倫堡警察局則稱，該局「無權執行聯邦移民法」且未參與任何相關行動規劃。

然而，Mazuera Arias與其他人士表示，近日已收到疑似便衣執法人員在社區及公共運輸系統出現的未經證實通報。州參議員塞奧德羅斯(Caleb Theodros)表示，這種混亂情況與芝加哥早前的狀況類似。

海關與邊境保護局指揮官博維諾(Gregory Bovino)此前對下一個執法地點語帶保留。他主導芝加哥及洛杉磯的大型移民執法行動。

川普政府的「中途閃電戰」(Operation Midway Blitz)於9月初在芝加哥地區啟動，起初規模有限，但隨後擴大至部署數百名CBP人員，並逐步採取更強勢的執法方式。截至目前，已有逾3200名涉嫌違反移民法的人士遭逮捕。

面對緊張局勢，Indivisible Charlotte與Carolina Migrant Network在14日為志工提供訓練，包括如何在面對移民執法人員時保護自身權利，以及辨識聯邦移民官員。

Carolina Migrant Network主管安德拉德(Daniela Andrade)說，因擔心執法，當地的西語裔文化節今年已被迫取消，「大家最擔心的是家庭被拆散。」