ICE即將撤離芝城 明年3月擬以4倍兵力重返

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
美國國土安全部邊境巡邏隊指揮官博維諾(Gregory Bovino)12日上午在社媒帳號貼出探員在千禧公園「雲門」前的大合照，並稱因為特工進駐芝加哥而使當地犯罪減少。(博維諾官方臉書)
美國國土安全部邊境巡邏隊指揮官博維諾(Gregory Bovino)及多數探員預計本周撤離芝加哥，這也意味著川普政府主導的「中途閃電戰」(Operation Midway Blitz)暫時降溫。不過，三名聯邦消息人士透露，聯邦政府正研擬明年3月時，以「四倍人力重返芝城」，屆時恐有多達千名探員再度進駐。

這場自9月展開的行動，八周來在芝加哥街頭引發恐慌，從全副武裝人員巡邏、船隻搜索到催淚瓦斯與胡椒彈濫用，即便孩童上學、牧師祈禱也未能倖免。博維諾9月曾在社群媒體貼文稱「芝加哥，我們來了！」如今則傳出撤離；但春季後或將更強勢回歸。

根據芝加哥論壇報報導，有兩名聯邦官員指出，主要指揮中心將關閉，一官員表示博維諾本周將離開芝城。國土安全部高層則透露，明年春季將再派千人到芝加哥，是現有人力四倍。國安部助理部長麥克勞克林(Tricia McLaughlin)對上述消息則堅稱：「我們不會離開芝加哥。」但發言人對未來行動「不作評論」。

博維諾與探員們10日在芝市千禧公園「雲門」鋼豆(Cloud Gate)前合影，期間還有人高喊「小村(Little Village)！」；翌日博維諾開始未現身。伊州州長普立茲克對行動縮編表示歡迎，並譏諷博維諾是「受不了寒冬的小雪花」。他說：「我們還沒真正自由，但會繼續保護鄰里。」

「中途閃電行動」過去兩個月來，導致移民相關案件在德克森聯邦法院(Dirksen Federal Courthouse)激增。移民官表示，行動已造成逾3000人被捕，約半數發生在芝加哥市內，其中約75人被標註為「最惡劣罪犯」。強硬執法造成家庭分離，引發社區怒火。聯邦法官艾利斯(Sara Ellis)批評探員在住宅區施放催淚瓦斯違反良知，指歐文公園孩童上學途中遭波及，「安全感被摧毀，恐永難恢復」。

小村多位宗教領袖11日舉行祈禱會，抗議ICE暴力執法。牧師康崔拉斯(Julie Contreras)說：「只有上帝能拆散家庭，仇恨與種族主義無立足之地」。

法官艾利斯與派瑞(April Perry)裁定川普政府「缺乏可信度」，並限制探員使用武力。川普政府則已提出上訴，指控法官為「激進派」。

隨著相關案件持續審理、伊州初選將於明年3月17日登場，外界擔憂聯邦部隊若再度回城，將掀起新一波民怨。

