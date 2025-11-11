低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

伊州自營的健保交易平台getcoveredillinois.com，從2026年起全面取代聯邦healthcare.gov。(特派員黃惠玲／攝影)

「為什麼我的健保月費從1元漲到1000元？」一位綠卡華人移民拿著最新的健保繳費單，向芝加哥美亞健康協會健保諮詢人員求助。美亞表示，這種情況近來屢見不鮮，主要因為俗稱歐記健保 的「可負擔醫療保險 」(Affordable Care Act，ACA)，從明年1月1日起，「持有綠卡不到五年，年收低於聯邦貧窮線100％」族群的「保費 稅額補助」(Premium Tax Credit Subsidy，PTCS)全數取消，這也意味著收入低且在美居留不到五年的綠卡移民，須自付全額健保費用。

什麼是ACA保費稅額補貼？Shriver法律中心醫療正義團隊主管Altman解釋，ACA通過後，政府提供低收入戶保費補貼，收入越低，補貼越多。2021年疫情期間，國會進一步擴大補貼範圍，讓中產階級也能受惠，並設定個人保費占收入上限比例。

2025年，伊州共有46萬5985人透過ACA購買保險，其中約39.5萬人受惠於加強版補貼。Altman表示，若補貼取消，估計7萬至9萬伊州民眾可能無法再負擔健保。

綠卡不滿5年的低收者需全額自付健保

美亞健保顧問梁愛兒(Angel Liang)表示，不少人都以為新年度在川普新政下，將取消所有「保費稅額補貼」，實際上並非如此。她解釋，新年度只要持綠卡滿五年或已經入籍的公民，都仍然享有稅務抵免保費的福利；必須自付全額保費者，僅限持有綠卡未滿五年且收入低於聯邦貧窮線100％的民眾。

低於聯邦貧窮線100％的收入標準，其中個人上限為月收1304元；兩口之家上限1763元；三口之家2221元。梁愛兒說，以往持有綠卡不論年限，只要符合上述收入，即可享有保費補貼，但明年起，這類人的健保補貼為零，必須全部自付。

以一名40多歲的華男為例，他持有綠卡3年多，原本沒什麼收入而享受每月僅需支付1元保費的醫療保險，但在新制度下，其保費改成得全額自付，「由於月費遠超出能力負擔，他決定暫時當個無保族。」

她還提到，坊間保險公司從新年度開始普遍調漲價格，也讓絕大多數的民眾保費在新年度幾乎都出現增長。

梁愛兒提醒，伊州的歐記健保保戶，之前均透過聯邦政府healthcare.gov平台選購健保計畫，但從2026年起，該平台在伊州已經由伊州州府自營的getcoveredillinois.com承接，「很多保戶不清楚其中變化，在收到getcoveredillinois的通知信件時，以為沒用就丟了」，然而此舉等於保戶同意新年度收入與上年度相同，且健保計畫維持原樣「自動續期」。

保險公司普遍調高保費導致月費增長

由於新年度大多數保險公司調漲了保費，如果沒有重新選購，等於同意接受飆漲後的健保計畫。她舉例，一名40多歲的入籍公民，2025年的健保保費為120多元，但同樣的保險公司健保計畫，今年保費激增到450多元，梁愛兒建議，如果年輕且身體健康的話，可在新年度重新選擇不同的保險公司以及不同的健保計畫，以降低每月健保費用。

至於一般健保保費，新年度究竟提漲多少？梁愛兒表示，需每個人選擇的保險計畫而有所不同，例如橋港區一對均為公民夫妻年收為3萬9000元左右，他們2025年購買的歐記健保月費為1540元左右，兩人在獲得「保費稅額補助」1500元後，每月僅需支付僅約25元保費。然而2026年相同保險公司的相同保險計畫，保費激增到2400元左右，雖然兩夫婦享有提高到1900元的「保費稅額補助」，但每月實際支付保費卻增加到400多元，梁愛兒說，「這種情形下，建議保戶應盡快在期限內重新選擇其他保費較低的保險計畫。」

根據華府智庫「預算與政策優先中心」分析，若無補貼，伊州平均年保費將增加696至1776元。一位年收入2萬8000元者，保費占收入比將從1%暴增至6%。

2027年更多族群購買健保受限

梁愛兒說，2026年健保將不是最糟的，因為根據計畫，2027年的健保方案將有更多人購買健保受限，屆時將只允許公民、持綠卡者、三個太平洋島國移民、古巴/海地入境者，可以透過健保交易平台購買健保，其他包括申請政治庇護、難民等身分人士，均不再允許從平台購買健保。