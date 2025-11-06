伊國會眾議員突退選惹議 華人女婿盧漢士擬獨立參選

賈西亞。(賈西亞辦公室)

伊利諾州第4區國會眾議員 賈西亞(Jesús "Chuy" García)在明年期中選舉 初選登記截止日前，突然宣布不再尋求連任，幾乎等於把席位交給其幕僚長派蒂·賈西亞(Patty Garcia)的做法，引發廣泛爭議。對此，芝加哥 第25區區長、華人女婿盧漢士(Byron Sigcho-Lopez)表示，正考慮以獨立候選人身分參選，挑戰「預設接班」的安排，他並批評賈西亞使用舊派政治機器手法，破壞公開初選競爭。

賈西亞表示，決定不再參選主要出於健康考量、妻子病情惡化及家庭責任。近日，他與妻子完成領養已故女兒的8歲孫子，他坦言不希望在新的家庭和健康壓力下被迫進入另一任期。他計畫完成目前任期至2027年1月，未來暫無再參選計畫。他說，此舉也是為了確保進步派在選區內仍有候選人選擇。

賈西亞此舉引發批評聲浪，包括芝15區區長羅佩茲(Raymond Lopez)和前公校總監瓦拉斯(Paul Vallas)均指出賈西亞安排助手接班的手法剝奪了真正開放初選機會。曾協助賈西亞2015年市長競選的民主黨策略師科恩(Dan Cohen)也批評該舉措「自私且破壞民主程序」。

在賈西亞宣布退選後，盧漢士隨即成立參選評估委員會，並稱自己是在社區成員鼓勵下考慮參選可能。他直言，賈西亞此舉傳遞糟糕訊息，因為「選區選民應擁有選擇權，而非被決定選誰」。

他說，已與芝加哥勞工聯合會及工會領袖接觸，討論參選前景，並指出政府關門使許多公務員陷入困境，包括他的妻子盧玲玲也被迫放無薪假。

賈西亞政治團隊協助帕蒂·賈西亞收集近300頁連署簽名，支持者包括庫克郡委員會委員阿納亞(Alma Anaya)、芝加哥22區區長羅德里格斯(Mike Rodriguez)、州參議員維拉努埃瓦(Celina Villanueva)及多位州眾議員。帕蒂·賈西亞已辭去政府工作，全力參選，預計近日正式對外宣布。

此次交棒事件也凸顯賈西亞政治路線轉變，他曾是芝加哥首位非裔市長華盛頓的進步盟友，賈西亞近年與前州眾議院議長麥迪根(Mike Madigan)建立聯盟，部分策略已與舊派政治機器接軌。他承認批評合理，表示希望確保進步派候選人能登上選票。