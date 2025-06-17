芝ICE官員解析執法標準 證實擴大執法 每周7天街頭巡邏

移民執法人員上周在芝城南環區逮捕10多位移民。(芝加哥快速反應網絡提供)

美國移民及海關執法局(ICE )近期大規模掃蕩非法移民 ，引發全國多座城市爆發示威。芝加哥 ICE外勤主任奧爾森(Sam Olson)接受此間電視台訪問，除解析ICE的執法標準與所引發的爭議，也證實即起擴大執法。

WGN電視台報導指出，奧爾森表示：「很遺憾我們有許多執法目標，包括有犯罪紀錄的非法移民，以及已收到最終驅逐令卻仍滯留的人士。我們的執法人員一直在執行任務。」

對於川普總統在「不要國王運動」(No Kings)全國抗議後，誓言加強驅逐力度，更點名芝加哥等民主黨執政的庇護城市的說法，奧爾森證實表示：「我們將每周七天巡邏街道，執行移民法。」

白宮數據顯示，川普任內ICE逮捕數已突破10萬，邊境沙皇霍曼(Tom Homan)也預告工作場所查緝將「大幅擴張」。

芝加哥市近日陸續發生爭議的逮捕事件，首先是上周至少10人因為收到要求赴芝南環區「強化監管出庭計畫」(ISAP)承包商辦公室的簡訊通知，而依約到達報到後遭拘留；此外，父親節當天，芝市布羅德維尤區(Broadview)的ISAP辦公室，又再現類似情形，最終兩人遭拘捕。

遭拘捕者的家屬向WGN控訴，當事人遵守通知定期報到，卻在不知有驅逐令情況下被上銬帶走。

奧爾森回應：「我們只對已獲法官最終驅逐令且無其他法律障礙者採取行動。」他說，配戴電子監控腳鐐者，若案件未定讞，並不會被逮捕。

芝加哥ICE官員指出，他們執勤時遭遇的敵意明顯增加。奧爾森稱：「抗議是憲法權利，但若演變成妨礙公務或襲擊官員，就構成了執法困境。」

本月西語裔聚居的皮爾森社區(Pilsen)所發生的兩起逮捕，引發軒然大波。ICE對這兩起案件公布資料顯示，兩宗案子中，其中一名墨西哥籍35歲男子魯埃達-迪亞茲(Jose Juan Rueda-Diaz)有非法持武、幫派背景等多項前科，早在2012年即獲驅逐令。

另一名遭居捕的28歲男子莫拉萊斯(Fisel Pablo Morales)，是在接受盤查時逃跑被捕。

25區區長盧漢士(Byron Sigcho-Lopez)質疑：「現場影片顯示執法人員未出示拘捕令。」ICE對此反駁稱，依「移民與國籍法」(Immigration and Nationality Act)，探員可在無拘捕令的情況下，盤查疑似非法居留者。

ICE聲明直指：「拒絕與聯邦合作的地方法規，使社區暴露於危險中。」數據顯示，魯埃達曾遭芝加哥警方多次逮捕，但地方當局未配合移民拘留令。

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