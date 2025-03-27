聯邦：疫情已翻篇 撤回已撥伊州逾億新冠經費

伊州衛生廳表示，聯邦要撤回已經撥給該州的逾億新冠及傳染病防治經費。(伊州衛生廳臉書截圖)

伊利諾州衛生廳26日表示，聯邦政府 將從伊利諾州公共衛生部門及97個地方衛生機構，撤回1.25億元用於新冠肺炎 及其他傳染病防治的資金。

全美範圍內，聯邦政府共計削減114億元原本用於各州、地方衛生部門及其他醫療組織的新冠肺炎相關活動經費。此舉是川普政府最新一項聯邦政府全面縮減開支的措施。

聯邦衛生部發表聲明稱，新冠疫情已結束，衛生部不再浪費納稅人數十億元來應對一場早已被美國人民翻篇的不存在疫情。

然而伊州 政府領導人對此說法提出嚴厲抨擊。伊州衛生廳早就計畫把這筆資金，用於疾病傳播追蹤技術、傳染病檢測實驗室建設、廢水監測系統、公共衛生人才培養以及加強地方衛生部門建設。

伊州州長普立茲克表示，撤銷已撥付聯邦資金的決定，將對伊州民眾健康安全造成無法估量的損害與混亂，長期來看反而會產生更高昂的代價，他說，伊州將竭盡所能恢復這筆關鍵聯邦資金，並持續投資於保障本州安全健康的常識性公共衛生解決方案。

州衛生部門指出，這筆資金是首屆川普政府時期通過「CARES法案」撥給伊州。除撤回已分配的1.25億元外，此舉也阻斷了該州原定用於後續工作的3.24億元追加撥款。

伊州多個地方公共衛生部門26日表示，仍在評估資金撤回的影響。經費變動通知自25日開始陸續發出，聯邦疾病防治中心(CDC)預計將在一個月內啟動資金追回程序。

庫克郡衛生局代理運營長喬希(Kiran Joshi)26日表示，該部門25日獲悉兩項總計3100萬元的CDC補助(用於支持新冠康復、健康平等及社區衛生工作者項目)將被終止。他說，大部分資金已投入使用，這兩項補助原定於5月和8月結束，可能帶來的具體影響仍在評估。

芝加哥衛生局發言人表示，市府正在調查這些經費終止決定及其對市政服務的影響。

芝加哥大學醫學中心傳染病專家蘭登(Emily Landon)說，刪減此項經費「目光短淺」。她表示，「我完全同意我們已脫離五年前的緊急狀態，但這仍是曾徹底顛覆美國人生活的新型疾病，而直到26日，芝大醫學中心加護病房仍在救治一名新冠肺炎患者。」

蘭登說，關於治療方法還有許多需要學習，而關於感染新冠的後續影響也仍有大量未知領域。