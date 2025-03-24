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拉高股價拋售獲利逾2億 華人涉投資詐騙被控罪

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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包括兩名台籍的七嫌，被控「拉高出貨」炒作華夏博雅股票，讓投資人損失慘重。(pexels)
包括兩名台籍的七嫌，被控「拉高出貨」炒作華夏博雅股票，讓投資人損失慘重。(pexels)

聯邦破獲一宗「拉高出貨」(Pump-and-Dump)投資詐騙案，政府已查扣不法資金2.14億元，並將包括兩名台籍在內的七名嫌犯提出刑事起訴，不過，七嫌仍未到案，法院已發出逮捕令。

根據芝加哥聯邦地區法院日前公布的起訴書，2024年11月至2025年2月期間，被告涉嫌對開曼群島註冊的「華夏博雅」(China Liberal Education Holdings, Ltd.)股票，施行誤導性宣傳，這家公司聲稱在中國提供教育服務。

這起「拉高出貨」騙局中，據稱有中國境內人士透過社媒和通訊平台假冒美國投資顧問，虛假承諾投資該公司可獲高額回報。經人為操縱股價上漲後，被告拋售數千股股票，並因此獲利數百萬美元，最終導致股價暴跌，其他投資者蒙受重大損失，部分人幾乎血本無歸。

遭控電匯詐欺和證券詐欺的七名被告分別為：林祥傑(Lim Xiang Jie Cedric，以下均為音譯，50歲，馬來西亞)、柯森才(Ko Sen Chai，57歲，馬來西亞)、黃金星(King Sung Wong，39歲，馬來西亞)、溫雄偉(Siong Wee Vun，37歲，馬來西亞)、黃國華(Kok Wah Wong，56歲，馬來西亞)，以及兩名台籍鄭明深(Ming-Shen Cheng，36歲，台灣)、馬建龍(Chien Lung Ma，54歲，台灣)

目前所有被告均未到案，法院已簽發逮捕令。調查期間，執法部門查扣約2.14億元詐騙所得，資金現由美國政府保管。芝加哥聯邦檢察官辦公室已提起民事沒收訴訟，若獲法院批准，這筆資金將用於賠償受害投資者。

伊利諾州北區代理聯邦檢察官莫帕斯夸爾(Morris Pasqual)與FBI芝加哥辦事處特別探員德波德斯塔(Douglas S. DePodesta)共同宣布本案。美國證交會波士頓地區辦公室及SEC監察長辦公室提供重要協助，聯邦助理檢察官哈斯滕(Jared Hasten)代表政府起訴。

證券詐欺每項罪名最高可判25年聯邦監禁，電匯詐欺每項最高20年。當局補充，起訴書僅屬指控，被告在被證明有罪前均推定無辜。如有疑似受害者，請至FBI官網填寫表格(https://forms.fbi.gov/cgmarketintegrity)，或致電(800)225-5324)舉報。

芝加哥 FBI 波士頓

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