我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街：可1箭3鵰

麻疹波及紐約 衛生局確認2病例 當局籲兒童接種疫苗

威脅舉報租客移民身分 芝城房東遭罰8萬

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
芝城一名房東因向租客威脅舉報移民身分，遭法官判處8萬罰金。(pexels)
芝城一名房東因向租客威脅舉報移民身分，遭法官判處8萬罰金。(pexels)

伊利諾州巡迴法院法官日前對威脅舉報租住其公寓夫婦移民身分的芝加哥房東做出判決，法官命令房東需向該夫婦支付8萬元罰款。伊州非營利墨西哥裔法律辯護與教育基金(MALDEF)表示，這是自2019年伊州通過「伊利諾州移民租戶保護法」 (Illinois Immigrant Tenant Protection Act)以來，第一個達成判決的案例。

伊州是美國第二個通過立法保護移民租戶權利的州。加州早在2017年推出了類似法律，科羅拉多州則在2021年也通過了保護移民租戶的立法。

原告夫婦根據「伊利諾州移民租戶保護法」對康特瑞拉斯(Marco Antonio Contreras)提起訴訟，該法律保護租戶免受基於移民身分的歧視或騷擾。MALDEF於2022年代表這對夫婦提告涉嫌違法的房東。

根據訴訟，這對夫婦跟房東在2017年口頭約定，以每個月租金600元租下康特瑞拉斯的單戶住宅地下室。2020年6月下旬，房東進入地下室告訴這對夫婦，7月的租金應在6月29日支付，並要求他們付款。

由於這對租客夫婦計畫搬走，因此提出按比率計算的金額支付租金時，康特瑞拉斯威脅要向聯邦移民官員舉報他們的移民身分，房東此舉違反了伊利諾伊州法律。

伊州移民租戶保護法禁止房東威脅房客要舉報移民及海關執法局(ICE)，並禁止基於移民身分騷擾或驅逐租戶。

伊州巡迴法院法官上月中旬對該案做出判決，法官表示，康特瑞拉斯違反租戶法，因此必須向這對夫婦支付8萬元以及律師費、訴訟費用。MALDEF表示，法官還判給這對夫婦一筆較小的賠償金，以彌補他們遭拒絕取回個人物品的損失。

原告夫婦發表聲明稱，「我們決定不再保持沉默，因為我們的房東威脅要向移民局舉報我們，」聲明中還提到，「沒有人應該覺得或表現得比別人優越。我們都是平等的，應該得到尊重。僅僅因為某人是你的房東，並不意味著他們可以對你為所欲為。」

移民 房東 伊州

上一則

聯邦裁員 華府單周新掛牌上市屋數量增2成

延伸閱讀

時報廣場10餘無證客襲警 1嫌判刑2年 2人為委內瑞拉黑幫成員

時報廣場10餘無證客襲警 1嫌判刑2年 2人為委內瑞拉黑幫成員
美國依台灣罪名 正式指控通緝犯蔡正為

美國依台灣罪名 正式指控通緝犯蔡正為
金山市議會一致支持出生公民權 強調憲法保障

金山市議會一致支持出生公民權 強調憲法保障
邊境加強安檢 無證客搭船「登陸」增加

邊境加強安檢 無證客搭船「登陸」增加

熱門新聞

就讀MIT物理系博士班的阮氏明去年夏天騎單車遭撞身亡。(MIT物理系官網)

MIT亞裔女學霸遭捲入卡車前後輪身亡 家人索賠3000萬

2025-02-28 09:58
密西根州一名賭客在DraftKings賭博網站僅下注20美分，竟一擊中的贏得928萬元，一夜致富。(示意圖，照片人物非當事人／美聯社)

他在網站玩老虎機下注20分錢 贏得928萬大獎

2025-02-28 19:37
一名最近被解僱的美國國際開發署(USAID)員工在離開工作崗位時，前USAID員工和支持者在USAID辦公室外送別。(路透)

USAID通知員工 限15分鐘回辦公室取走個人物品

2025-02-26 09:41
德州11歲女童克蘭佐受同學霸凌，還威脅要向移民及海關執法局舉報其全家，因此輕生。(Meador葬儀社)

同學威脅舉報ICE 德州11歲女童輕生 母要告校方疏忽

2025-03-02 21:40
一名華裔前海軍水兵龐軒宇計畫攻擊大湖海軍基地(Naval Station Great Lakes)認罪。(大湖海軍基地官網截圖)

擬向大湖海軍基地發動恐怖襲擊 前華裔水兵認罪

2025-03-01 10:03
喬州Pathways健保計畫，要求成人必須工作才能符合資格。(喬州衛生廳臉書)

削減千億開支 國會擬擴大「要工作才能拿白卡」

2025-02-27 09:57

超人氣

更多 >
讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄

讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄
蛇年驚蟄到4生肖迎好運 屬豬財星顯現、他易得貴人相助

蛇年驚蟄到4生肖迎好運 屬豬財星顯現、他易得貴人相助
小米這款不銹鋼杯賣爆有何魔力？ 雷軍：補貨中

小米這款不銹鋼杯賣爆有何魔力？ 雷軍：補貨中
在這年齡退休 預估45%的人會積蓄耗盡

在這年齡退休 預估45%的人會積蓄耗盡
美收回巴拿馬運河序曲？港商售二港口經營權給美商

美收回巴拿馬運河序曲？港商售二港口經營權給美商