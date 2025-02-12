我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美防長稱烏克蘭奪回失土不切實際

6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣

大華府風雪道路難行 至少造成800起車禍

特派員黃惠玲／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬州蒙哥馬利郡多地發生多宗車輛碰撞事故，導致車道關閉和交通中斷。(馬州蒙郡消防級救援發言人皮林格爾X)
馬州蒙哥馬利郡多地發生多宗車輛碰撞事故，導致車道關閉和交通中斷。(馬州蒙郡消防級救援發言人皮林格爾X)

11日下午一場強烈的暴風雪襲擊大華府地區，積雪覆蓋的道路導致華府、馬里蘭州和維吉尼亞州多地意外頻傳，初步估計大雪期間至少發生800起車禍事故。

多個地區的官員在冬季風暴來臨前宣布進入緊急狀態，並有多個機構持續呼籲公眾避免出行。根據當地媒體7News的氣象團隊表示，降雪持續使街道積雪最高達六吋，導致嚴重的交通中斷，以及學校和企業的關閉。

巴士服務方面，由於惡劣天氣和安全考慮，Ride On Bus服務11日晚間9時停止運營，最新情況可查看社交媒體和GovDelivery通知。維吉尼亞鐵路快線(Virginia Rail Express)12日的班表有變動，計畫搭乘者請先查詢。

馬州通勤巴士(MTA Commuter Bus)受到冬季風暴影響，12日暫停服務直至另行通知。建議乘客定期查看MTA網站，以獲取最新信息。

維州州警廳表示，自11日午夜以來，已發生849起車禍，造成87人受傷。截至12日上午7時，負責北維州大部分地區的費爾法克斯分局已處理了84起車禍，其中13宗涉及人員受傷，幸未有致死事件。

維州官員報告稱，該州斯普林菲爾德的西行I-495至南行I-95的170-A匝道，11日入夜後因車禍和積雪而關閉。

馬里蘭州警廳到11日晚間，已處理了152起車禍和98輛無法行駛的車輛。

馬州蒙哥馬利郡多地發生多宗車輛碰撞事故，導致車道關閉和交通中斷。蒙郡消防和救援服務發言人皮林格爾(Pete Piringer)敦促駕駛減速並保持謹慎。

馬州的聖瑪麗郡警方表示，11日下午2時30分到4時15分間，短短不到三小時內該警局處理了14起車禍，其中3起有人受傷。

馬里蘭州的聖瑪麗郡警方稱，11日下午不到三小時內，就處理了14起車禍，圖為其中一...
馬里蘭州的聖瑪麗郡警方稱，11日下午不到三小時內，就處理了14起車禍，圖為其中一輛翻覆的車輛。(聖瑪麗郡警長辦公室X截圖)

馬州 維州 維吉尼亞州

上一則

6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣

延伸閱讀

華府降雪將逾半呎 維州進入緊急狀態 部分學區停課

華府降雪將逾半呎 維州進入緊急狀態 部分學區停課
紐約市府發警報：今明兩輪暴風雪 積雪最高達4吋

紐約市府發警報：今明兩輪暴風雪 積雪最高達4吋
紐約市迎今冬最強降雪 本周還有

紐約市迎今冬最強降雪 本周還有
白越珠獲馬州議員頒卓越奉獻獎

白越珠獲馬州議員頒卓越奉獻獎

熱門新聞

莫李納(Edwin Molina)的吉拿棒店前的街道，自從川普執政後，大多時候都空空蕩蕩。(特派員黃惠玲／攝影)

噩夢重演 ICE恐慌症嚇跑顧客 商家：不知能撐多久

2025-02-06 11:21
梁利堂和律師在波士頓聯邦法院外。（路透）

遭控任中共代理人 波士頓僑領梁利堂「無罪」當庭釋放

2025-02-11 11:16
芝加哥入冬低溫，密西根湖畔不時可見大面積結冰。(讀者提供)

冰風暴來襲 中西部覆冰厚度將達1/10吋 出行危險

2025-02-05 10:13
西雅圖國際機場5日發生兩架客機輕微擦撞意外。(取自Ｘ)

日航、達美航空客機擦撞 西雅圖機場部分航班延誤

2025-02-05 19:24
雞蛋是在烘焙過程中很關鍵的食材。(pexels)

雞蛋價格節節漲 營養專家：不妨使用這些替代品

2025-02-10 12:22
家族經營的新州聯合城(Union City)的薩爾瓦多餐廳La Pupusa Loca，在ICE抓捕假影片傳出前，生意一直不錯。(餐廳臉書截圖)

ICE抓人假影片瘋傳 新州一家薩爾瓦多餐廳無人敢上門

2025-02-08 10:28

超人氣

更多 >
副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植

副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植
劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱

劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱
頭等艙老太太跟他換機位「堅持付錢」 溫馨結局獲網友大讚

頭等艙老太太跟他換機位「堅持付錢」 溫馨結局獲網友大讚
川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫

川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫
中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命

中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命