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政府鐵飯碗或不保 聯邦雇員憂心忡忡

特派員黃惠玲／即時報導
領導川普2.0政府效率部(DOGE)的馬斯克關閉援外機構USAID，引起輿論譁然。（路透）
領導川普2.0政府效率部(DOGE)的馬斯克關閉援外機構USAID，引起輿論譁然。（路透）

領導川普2.0政府效率部(DOGE)的馬斯克關閉援外機構USAID，引起輿論譁然，更掀起聯邦雇員對於工作前景的擔憂，維吉尼亞州李斯堡市(Leesburg)市政廳3日晚間湧入數百名聯邦員工，就DOGE及對未來的恐懼發出心聲。

事實上，不僅是大華府地區的聯邦雇員，全美其他城市工作的聯邦員工，甚至仰賴聯邦經費的地方政府員工，都對工作是否不保憂心忡忡。

李斯堡市政廳的會議室3日擠滿群眾，會議室外還有100多人無法進入，與會的賈爾維斯(Julia Jarvis)對馬斯克可以取得敏感資料提出抱怨，「你能告訴我，馬斯克隸屬於哪個部門嗎？」另一名未透露名字的男子不滿指出，「你讓DOGE進入系統，等於沒有取得背景調查者卻可以獲得敏感信息。」

另一位也未透露姓名的女士說，過去一兩周以來，大家都很害怕自己可能突然被裁員。

維州國會眾議員Suhas Subramanyam是當天活動的發起人，他建議聯邦員工不要接受新政府提供的優退方案，因為「我不知道我能否信任該方案。」他還告訴聯邦員工，應該繼續反擊，因為他覺得反抗正在起作用。

國際開發總署(USAID)3日遭無預警關閉總部、數十位官員被停職，甚至面臨被併入國務院的可能，進一步深化了聯邦員工的憂慮。

在聯邦緊急事務管理署 (FEMA)工作的一名華裔員工告訴本報記者，他們部門每個人都收到自動離職方案的通知，只要在2月6日前申請自動離職，就可以拿到八個月的薪資給付，「我不想參加這項方案」，這位員工稱，因為現在情況很混亂，但截至目前為止，他的部門主管並未告知經費有受到影響。

由於川普有意大刀闊斧裁減的經費包括醫療衛生資金，在芝城西郊郡縣衛生局工作的華裔說，在川普宣布要重新評估聯邦所有經費撥款的當天，她就收到主管的電郵，告知一旦經費受波及，可能會影響未來的人員配置及項目推動，「當然會擔心影響工作，尤其現在就業市場不太景氣，如果因沒有經費被裁，害怕短時間內找不到工作。」

隨著數萬聯邦雇員決定是否接受川普政府的辭職提議最後期限臨近，專門從事勞動法的律師麥金利(Camilla McKinney)建議，做出決定之前最好三思。他說，在裁員(RIF)的情況下，政府必須遵守「一些規定」，且如果是花納稅人的錢，也必須獲得授權。

麥金利提到，聯邦員工是在一個防止政治壓力制度下的工作，功績制保護委員會(MSPB)的目的就是在防止工作受到政治影響，這些都是保護聯邦政府員工的法律。

此外，她也提醒，很多政府員工都受到各自工會的集體談判協議涵蓋，因此一旦工作受到影響，也可向工會談談。

川普 馬斯克 華裔

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