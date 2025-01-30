聯邦對庇護城展開調查 要求4市長到華府作證

監督問責委員會主席柯默致信給紐約、波士頓、芝加哥、丹佛市，稱對其庇護城措施展開調查。(聯邦監督問責委員會臉書)

聯邦監督問責委員會(Oversight and Accountability Committee)已對紐約、芝加哥、波士頓 及丹佛等四個「庇護 城市」展開調查。

該委員會表示，上述四個城市「自行決定遵守哪些法律保護被驅逐的外國人(特別是罪犯)使其免受聯邦法律的制裁」。該委員會並要求四個城市的市長，下月11日到華府有關「庇護管轄區」的公開聽證會作證。

監督問責委員會向四城發出的信件中稱，這些城市正在使用保護移民免受執法部門影響的政策。信中說，庇護轄區是指任何不與聯邦機構充分合作，以驅逐非法移民 的地區。信中還提到，有12個州和數百個郡縣城市都在這樣做。

監督問責委員會主席柯默(James Comer，肯塔基州共和黨國會眾議員)要求這些城市提供庇護政策相關的文件及信息。

波士頓的「信任法案」(Trust Act)是在2014年簽署通過，該法案規定波士頓警察不能詢問人們的移民身份，也不能與移民執法局(ICE)分享信息，此外，波城警察也不會僅根據ICE的逮捕令執行逮捕，但當地警察在涉及被指控犯罪者時會與ICE合作。

到目前為止，波士頓和芝加哥的市長都堅持表示他們遵守法律。

波士頓市長吳弭表示，「我們沒有被迫參與他們的行動，就像他們不會被要求去填補坑洞或做類似的事情一樣。他們主要希望我們感到害怕。」

芝加哥市市長強森(Brandon Johnson)表示，「無論是收到邀請還是傳票，我始終會捍衛勞動人民的利益，」但他沒有表示是否將前往華府作證。

丹佛市長麥克‧強森(Mike Johnson)表示，柯默已要求他在2月11日的華府聽證會上作證。他說，「國會共和黨人現在能做的最有幫助的事，就是修復我們有缺陷的移民制度。」

丹佛從未正式稱自己為庇護城市。2017年，當時市長漢考克(Michael Hancock)簽署了一項行政命令，為受到驅逐程序威脅或處於驅逐程序中者，設立了法律辯護基金。漢考克在命令中稱丹佛為「安全而熱情的城市」，但從未使用「庇護城」一詞。

現任市長麥克‧強森則經常直言不諱批評川普總統的大規模驅逐計畫，並批評聯邦政府未能通過移民改革。他反對大規遣返計畫，並承諾盡可能保障過去兩年抵達該市的數千名移民的安全，此舉使他成為全國共和黨人的攻擊目標。強森對此表示，他願意入獄以保護無證移民免受聯邦移民當局的侵害。

紐約市長亞當斯辦公室對於柯默發出的信件回應，「市長明確表示，紐約市致力於與我們的聯邦合作夥伴合作，修復我們支離破碎的移民制度，並專注處理進入我們地區並實施暴力犯罪的少數人。」截至目前，亞當斯並沒有明確表示他是否會到華府出席聽證會。