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持綠卡也未倖免 芝城男有犯罪紀錄遭ICE逮捕

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
ICE本周預計將持續在芝城執法。(ICE公布影片截圖)
ICE本周預計將持續在芝城執法。(ICE公布影片截圖)

美國海關及移民執法局(ICE)在芝城突襲兩天來已逮捕多人，根據部分公開的被捕無證移民資料，其中一位是在20年前有犯罪紀錄的綠卡居民，還有兩位被控非法進入美國而遭逮捕。此外，ICE在芝加哥的執法行動，雖然規模縮小但持續進行，這種情況也在移民家庭引發了普遍的恐懼及不安。

西語裔聚居的小村區(Little Village)28日一早已有人看到ICE探員出現，目前不清楚是否進行逮捕行動，此外，西賽羅區(Cicero)27日也有住家遭到ICE敲門找人。

究竟哪些人在大芝加哥地區的突襲行動中被捕？根據紀錄顯示，26日遭逮的馬逵納(Andres Marquina)曾在2005年因持有毒品被判重罪，同時期他還因酒駕及毆打罪被捕，不過，至此之後，馬逵納洗心革面，目前則在沃基根(Waukegan)一家倉庫工作，持有綠卡的馬逵納育有三名均為美國公民的子女。

除了馬逵納外，至少還有兩名男子被控非法入境美國而遭逮捕。

根據ICE探員提交的一份文件指稱，一名洪都拉斯男子在2007年到2016年間，曾六次收到驅逐出境的命令。芝加哥警方去年11月曾因「交通違規」逮捕過這名男子，但該案很快被撤銷，ICE逮捕此男後，隨即向芝加哥聯邦法院對其提出非法進入美國的指控。

27日由ICE提交的另一份文件稱，一名委內瑞拉男子在2023年9月越過格蘭德河，並在德州鷹口鎮附近非法進入美國。

根據芝加哥美國檢察官辦公室的說法，ICE還對另一名男子利納雷斯(Danny Linares)發出刑事拘捕令，利納雷斯被指控於本月稍早，向一名臥底特工出售了一把「幽靈槍」及兩個將手槍改裝為自動武器的轉換器。

馬逵納的女兒耶妮查(Yenitza)說，她的父親一直在跟律師合作，試圖清除20年前的酒駕指控，但在新的執法優先順序下，即使是輕微的違法行為紀錄，也可能導致非公民(包括已經持有綠卡的合法居民)面臨拘留及驅逐出境的風險。

移民權益組織表示，這類政策破壞了社區穩定，等於對在美國生活多年並未社會作出貢獻的個人做出懲罰。

除了部分有公開檔案的被捕人士外，WGN電視台報導稱，芝加哥西北邊赫莫薩區一名無犯罪紀錄男子，27日在上班途中被ICE拘留。據消息指稱，這名男子因為沒有如期上班，家人後來才發現他被逮捕。

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