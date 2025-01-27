我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報稅季節今天開始 WSJ提醒今年報稅重大改變

中國DeepSeek 屠殺美科技股 Nvidia重挫11%

芝城華人快遞員 遭ICE探員當街攔停

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
邊境沙皇霍曼26日坐鎮芝城監督移民突襲。(緝毒局芝加哥辦公室X截圖)
邊境沙皇霍曼26日坐鎮芝城監督移民突襲。(緝毒局芝加哥辦公室X截圖)

美國海關及移民執法局(ICE)26日開始在芝加哥市以及市郊多地展開突襲，一名華人快遞員當天上午10時左右，在芝市南區送貨途中遭遇聯邦執法探員攔停檢查，根據描述，探員要求他交出身分證件，詳查後放行。這名快遞員持有合法工卡，不過在其受盤查消息傳出後，一些華人同業26日紛紛暫停工作返家。

根據遭查華人快遞員稱，他開車經過芝市南卡羅福大道(S. Karlov Ave.)夾84街附近時，被穿著印有「ICE」字樣的聯邦幹員攔停。他當時並沒有交通違規，所開的車輛也是一般的車子。

被攔後他停下車，探員要求他交出身分證件，該名快遞員依其指示拿出身分證、駕照等文件，經過一段時間檢查，探員將他放行並未為難。

此消息傳出後，部分快遞員心生畏懼，馬上停工返家，一名走線客表示，好不容易來到美國，原本在幫忙朋友做些零工的他， 從川普上任ICE加強執法後，儘管自己沒有任何犯罪紀錄，但深怕有意外，搞到一切回到原點，因此這段時間暫時休息不再上工。

距離華人快遞員遭攔停檢查地點不遠的南迪爾林區(South Deering)南商業大道(South Commercial Ave.)夾99街區的兩位居民，告訴芝加哥太陽報稱，移民執法人員26日中午左右來到他們的街區，至少敲開了一戶人家的門。

居民說，警察搭乘的是沒有標誌的小卡車，他們穿的衣服上清晰可見「ICE」字樣。居民稱，ICE探員出現後，附近居民都很緊張。

芝加哥第1區區長拉斯帕塔(Daniel La Spata)表示，據他所知聯邦官員26日曾在洛根廣場(Logan Square)開展行動。

移民權益組織「組織社區反驅逐出境」(Organized Communities Against Deportations)發言人表示，他們收到報告稱，有人從奧爾巴尼公園(Albany Park)、赫莫薩(Hermosa)和埃奇沃特(Edgewater)以及芝城西南郊的博林布魯克(Bolingbrook)和東芝加哥(East Chicago)被帶走。

獲得ICE同意隨行拍攝芝城突襲行動的菲爾博士頻道Merit TV，26日播出一段影片顯示，26日早上6時30分左右，他陪同邊境沙皇霍曼(Tom Homan)接近了一名被銬上手銬的男子。菲爾博士問該名男子，「你被指控什麼罪名？」該亞裔男子回答：「我不會什麼都不說的，我想和我的律師談談。」

菲爾博士接著問「你是公民嗎？」男子回應「我媽媽是公民」。

Merit TV報導稱，該男子現年42歲，來自泰國，目前面臨刑事指控。雖然該報導透露了一些被拘留者的名字以及他們面臨的刑事指控，但聯邦官員並未證實任何這些細節。

伊利諾州兩位聯邦參議員德賓(Dick Durbin)、達克沃斯(Tammy Duckworth)26日晚間就突襲事件發表聯合聲明，稱那些「對我們國家構成威脅的人」應該成為驅逐出境的努力，但其他人則應提供機會讓他們透過政府登記、接受背景調查和「繳納會費」來獲得合法身分。

兩人表示，他們的辦公室已準備好向「在這些突襲行動中被不正當地捲入者」提供協助，並稱「我們與芝加哥及全國各地的移民社區站在一起。」

ICE 芝加哥 華人

上一則

全美機場查獲槍枝數 亞城衛冕榜首 前10名曝光

下一則

ICE突襲亞城 2戴電子腳銬無證客 做完禮拜教堂外被捕

延伸閱讀

美公民在新州遭ICE抓捕 華人議論：以後要隨身帶證件？

美公民在新州遭ICE抓捕 華人議論：以後要隨身帶證件？
ICE突襲新州有美國公民遭捕 華人恐慌：出門要帶證件？

ICE突襲新州有美國公民遭捕 華人恐慌：出門要帶證件？
ICE：芝城移民執法今展開 邊境沙皇、司法部高官到場

ICE：芝城移民執法今展開 邊境沙皇、司法部高官到場
DNA快速測試、地址變更警報…追無證客 高科技工具成執法利器

DNA快速測試、地址變更警報…追無證客 高科技工具成執法利器

熱門新聞

庫克郡警長辦公室定期在芝城華埠廣場協助改善治安的行動，22日被風聲鶴唳的華社誤傳為ICE執法。(讀者提供)

「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌

2025-01-23 09:53
I-9表格用於驗證員工符合在美就業資格。(USCIS官網截圖)

ICE突襲餐館怎麼辦？雇主備好這份表格應變

2025-01-21 11:05
聯邦調查局24日宣布，涉嫌開槍殺害邊境巡警梅蘭德的21歲華盛頓州女子楊卜拉特已被逮捕。(取自聯邦調查局官網)

美加邊界巡邏員遭槍殺 多虧旅館員工密報逮一女

2025-01-24 20:58
新澤西州開普門郡女老師卡隆(Laura Caron)被控性侵未成年男學生。(開普門郡拘留所)

新州女教師涉性侵同住13歲男生「每周兩次」生1女超像他

2025-01-23 12:41
華埠地區時常有尋找臨時工機會的移民聚集，在川普政府揚言展開ICE突襲後，人數明顯少了許多。(特派員黃惠玲／攝影)

ICE掃蕩 上班路上、上班地點恐最易遭突襲

2025-01-20 09:33
納許維爾市安提阿高中校園槍擊案槍手韓德森，警方調查後發現他滿腦子種族主義與極端主義思想，充滿新納粹及白人至上意識形態、並以身為非裔為恥、 支持希特勒。(納許維爾市警局)

田州高中槍案兇手滿腦極端主義 以身為非裔為恥、支持希特勒

2025-01-23 19:14

超人氣

更多 >
王星越男神光環消失？ 主演于正新劇 「這些敗筆」讓觀眾秒棄劇

王星越男神光環消失？ 主演于正新劇 「這些敗筆」讓觀眾秒棄劇
花椰菜這樣存放進冰箱 放兩周都沒問題

花椰菜這樣存放進冰箱 放兩周都沒問題
川普收回關稅大刀 美國、哥倫比亞達成遣返移民協議、暫停報復制裁

川普收回關稅大刀 美國、哥倫比亞達成遣返移民協議、暫停報復制裁
中國DeepSeek 屠殺美科技股 Nvidia重挫11%

中國DeepSeek 屠殺美科技股 Nvidia重挫11%
ICE突襲新州有美國公民遭捕 華人恐慌：出門要帶證件？

ICE突襲新州有美國公民遭捕 華人恐慌：出門要帶證件？