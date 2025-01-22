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科州動物園五頭大象「爭自由」 州高院一理由裁定敗訴

記者張聲肇／即時報導
愛護動物團體替謝岩山動物園 的五頭大象打官司「爭自由」，但是敗訴。圖為謝岩山動物園的照片顯示其中兩隻大象「金巴」（前）和「幸運」（後） 。（美聯社）
愛護動物團體替謝岩山動物園 的五頭大象打官司「爭自由」，但是敗訴。圖為謝岩山動物園的照片顯示其中兩隻大象「金巴」（前）和「幸運」（後） 。（美聯社）

愛護動物團體替科羅拉多州動物園五頭大象打官司「爭自由」，但是該州最高法院21日裁定，大象不是人，沒有爭取獲釋、遷居的法定權利。

「非人權計畫」(Nonhuman Rights Project)組織2022年替紐約布朗士動物園大象「快樂」打過類似官司也敗訴。科州官司若贏，科羅拉多泉市謝岩山動物園（Cheyenne Mountain Zoo）五隻大象「小姐」（Missy）、「金巴」（Kimba）、「幸運」（Lucky）、「璐璐」（LouLou）和「詹波」（Jambo ）就有權挑戰牠們被「囚禁」，進而「選擇」不住在動物園，而要住在大象保護區。

但科州最高法院認為，大象很雄偉，不過全案的關鍵在於「大象是不是人」，「因為大象不是人，這五頭大象自然沒有聲請人身保護令的立場」，亦即沒有法律權利可以挑戰牠們在動物園裡的地位。

「非人權計畫」替五頭大象打官司的理由是牠們是非洲出生的象，原本可以在原野竟日漫遊，被關在動物園久了，行動與社交自由被剝奪，腦部呈現受損的跡象，但也不適合野放，只能遷居到大象保護區。

動物園反駁說，這五隻大象的年紀已經不小，要和其他動物住在一起，對牠們來說太殘忍了，也會造成不必要的壓力。這群大象不習慣與眾多動物群居，根據動物園的觀察，也無此技能或慾望。

動物園歡迎高院的裁決，但被逼上法院，管理階層很不高興，說「非人權計畫」組織為了募款，濫用司法體系，「該組織的真正目的似乎是，藉不斷鼓譟聳動的法院案件，慫恿支持者的手段，操弄民眾捐款，讓它實現成立宗旨。」

該組織說，高院這樣裁決不啻將「明顯的不公不義永續化，」相信未來的法院會拒斥「只有人類配享自由」的觀念，但仍要挑戰使五頭大象「身心痛苦一輩子」的現狀。

動物園

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