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取消出生公民權也衝擊合法入境婦女 專家:恐行不通

突襲芝無證客計畫疑有變 伊州長：取消出生公民權違憲

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
許多民眾20日聚集芝加哥川普大樓前抗議。(比刀提供)
許多民眾20日聚集芝加哥川普大樓前抗議。(比刀提供)

原稱21日要在芝加哥展開全美首波移民執法計畫的川普新政府，傳出疑「細節洩漏」而變更行動，伊利諾州州長普立茲克、芝加哥市市長強森對此表示，不會因此放鬆將繼續做好準備。此外，芝城警務專家分析，聯邦當局其實已鎖定遣返目標。

至於川普剛簽署的「取消公民出生權」行政令，普立茲克提出嚴厲譴責，指該命令「違憲」。

「邊境沙皇」霍曼對芝加哥抓捕計畫是否變動表示，移民執法局只是在重新考慮在芝加哥的抓捕時間、抓捕方式。他說，抓捕並驅逐非法移民將是全美性的，並非僅限芝加哥。確保邊境安全，將有犯罪紀錄的、被定罪的無證移民驅逐出境，是川普政府確保社區安全的重要方針。

芝加哥ABC電視台警務顧問庫許納(Bill Kushner)分析指出，「這次的逮捕行動，在對象上會非常有針對性，大概率不會跟2017年一樣在街頭大掃蕩。」兩名消息人士透露，聯邦當局已經鎖定數十名的遣返目標，這些人有的已被羈押，有的是在保釋階段，有的是在執法部門通緝名單上。

普立茲克表示，「目前狀況一片混亂，他們(移民執法部門)不跟各州溝通」。一度被列為首波突襲目的地的芝加哥，21日早上未傳出移民執法探員現身的信息。

普立茲克及伊州副州長史特拉頓(Juliana Stratton)、庫克郡郡長普瑞科溫可，以及芝加哥公校系統(CPS)執行長馬丁內茲均表示，對於無證移民及其家庭來說，最好的防禦手段就是掌握自己的權益資訊，普立茲克說，「在伊州，我們要挺身而出，我們要反擊，我們要遵守法律，也要確保他們(移民執法者)守法。」

馬丁內茲也表示，CPS正在跟移民及海關執法部門分享資訊，並與家庭和教師合作，「我們所有工作人員都受過培訓，我們會確保家長知道他們的權利。」

普立茲克說，他希望未來幾天內，能夠了解更多有關芝城的移民執法工作。

伊州共和黨主席薩爾威(Cathy Salvi)在X平台上發文稱，伊州共和黨人「期待與川普總統合作，為伊州家庭創造更安全的社區。」

在川普簽署取消公民出生權行政令方面，普立茲克稱，該命令旨在終止美國憲法第14修正案長期保護的出生公民權政策。普立茲克說，「川普總統剝奪出生在這個國家者的出生公民權，違反了憲法，」他表示，川普此舉只是新政府試圖破壞法治的開始，「伊州人民可以信賴我，因為我會堅決站在反對違憲的立場。」

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