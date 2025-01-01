流感、諾羅病毒肆虐 歲末假期難熬

CDC表示，感染諾羅病毒後，通常會出現胃痛、腹瀉等症狀。(pexels)

歲末、新年接連報到，但原本歡樂的節日，不少大芝加哥 區的家庭卻因為家人感染呼吸道病毒(流感 、RSV)或諾羅病毒(Norovirus)，而度過了一個難熬的假期。

住在芝城北郊海嵐公園(Highland Park)的一位媽媽科恩-拉文(Leslee Cohen-Lavin)說，她的5歲的女兒先出現感染症狀，包括發燒、疼痛、食慾不振，沒多久她自己也開始發燒，幾天後丈夫也中標，「家人輪流生病，我們不得不取消寒假大部分計畫。」

根據芝加哥公共衛生局在去年12月27日的監測報告，流感活動在當地「持續快速增加」，呼吸道疾病RSV的活躍度也「非常高」，COVID-19活躍度低但有增加趨勢。伊利諾州全州的情況也大同小異，其中流感、RSV檢測 陽性的比率一直在上升，因為感染這些疾病而到醫院急診的百分比也在增加。

在全國範圍內，引起嘔吐、腹瀉的諾羅病毒爆發率也大幅提高。根據伊州衛生廳的初步分析顯示，這一季的諾羅病毒病例比疫情前的水平略高。

芝加哥羅許大學醫療系統(Rush University System for Health)的內科主任吉莫曼(Laura Zimmermann)說，她自己也剛從感染流感病毒中恢復健康，她的症狀包括發燒、咳嗽、鼻塞、喉嚨痛，「最近的確是流感肆虐季節」。

有鑑於呼吸道疾病的增加，伊州衛生廳已建議醫療照護機構全面使用口罩。芝大醫學院傳染病副教授哈茲然(Aniruddha Hazra0表示，芝大醫學院已經要求所有人在病患區戴口罩。

截至去年12月21日為止的一周時間內，芝加哥流感檢測陽性的比率為11.2%，高於之前兩周的2.6%；同期間約有2.8%的急診病患是因為流感就診，高於前兩周的0.5%。

RSV同期的檢測陽性比率為15%，去年同一時段僅8.5%；急診患者中有1.3%是因為RSV而就醫，去年同期僅0.8%。

在諾羅病毒方面，每年的11月到隔年4月，通常是這種病毒肆虐的時期，根據聯邦疾病防治中心(CDC)的數據，12月5日截止的一周內，全國14州有約91個病例，而往年同期大約僅41例。

芝加哥衛生局稱，該市未追蹤諾羅病毒患者，但很確定出現病例。

CDC指出，大多數的諾羅病毒感染者在一到三天內會感覺好轉，不過染病期間會比較難熬。諾羅病毒很容易傳染，透過共同用餐、進食其他感染者處理的食物，或接觸污染表面後將手放入口中，都會感染。避免感染的最佳方法之一，就是經常洗手。