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斐濟蜜月打死華裔妻 田州男恐囚終身

記者張聲肇／即時報導
2022年到斐濟度蜜月時打死華裔妻子克莉絲蒂‧陳（圖）的田州孟斐斯男子道森，被斐濟法院判決謀殺罪成立。(取自田納西大學健康科學中心藥劑學院網站)
2022年到斐濟度蜜月時打死華裔妻子克莉絲蒂‧陳（圖）的田州孟斐斯男子道森，被斐濟法院判決謀殺罪成立。(取自田納西大學健康科學中心藥劑學院網站)

斐濟檢察官辦公室16日表示，2022年到斐濟度蜜月時打死華裔妻子克莉絲蒂‧陳(Christe Chen)的田州孟斐斯男子道森(Bradley Robert Dawson)，已被斐濟法院判決謀殺罪成立，將於明年1月判刑，最高可判處終身監禁。

美聯社報導，現年40歲的道森和當時36歲的新婚妻子抵達斐濟亞薩瓦(Yasawa)群島的烏龜島(Turtle Island)兩天後，殺死妻子，然後划獨木舟逃到附近的小島。度假村員工前一晚聽到兩人爭吵，第二天沒見到這對夫妻出來吃飯，到房間一看，發現頭部多處遭嚴重毆擊重傷的克莉絲蒂已經死亡。

官方指出，斐濟警方7月9日在大南努亞島(Nanuya Levu)海龜島度假村(Turtle Island Resort)的房間浴室裡，發現克莉絲蒂遭毆打致死。

烏龜島面積只有500英畝，屬偏遠小島，島上的度假旅館最多只能住14對情侶。

斐濟檢察署說，勞托卡高等法院(Lautoka High Court)經過一整個禮拜的審判，主審法官翰姆札(Riyaz Hamza )判決被告謀殺罪確立。斐濟時報引述翰姆札說，道森被捕時，身上帶著護照和隨身行李，顯示他有意逃亡，「毫無疑問，道森就是殺人犯，不會是別人。」

道森目前仍被羈押在斐濟，法院1月宣判徒刑時，依法將判處終身監禁，斐濟法律也允許主審法官決定至少坐牢多久，始得假釋。

陳家的律師戈登(Ronald Gordon)2022年說，克莉絲蒂的屍體遍體鱗傷，無法進行防腐處理運回美國，只好在當地火化。她原是甜點師傅，後來返校讀書成為藥劑師，生前在孟斐斯克洛格超市藥局當任藥劑師。她畢業於田納西大學，後者曾頒給她臨床交流卓越獎。

戈登說，警方通知她父母女兒死訊時，他們還以為是「惡作劇電話」。

道森被捕時，非營利組織「青年村」確認他在該組織的資訊科技部門供職。當地政府網站顯示，道森之前並無犯罪被捕紀錄。

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