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佛州外海打撈18世紀沉船趁機偷走50枚金幣 當局追回37枚

記者胡玉立／即時報導
佛州寶藏海岸附近著名的18世紀西班牙艦隊沉船寶藏，於2015年被打撈業者從中盜走的37枚金幣，現已找回，總價值估計超過100萬元。(美聯社)
佛州寶藏海岸附近著名的18世紀西班牙艦隊沉船寶藏，於2015年被打撈業者從中盜走的37枚金幣，現已找回，總價值估計超過100萬元。(美聯社)

佛羅里達州魚類和野生動物保護局(FWC)26日宣布，佛州寶藏海岸(Treasure Coast)附近著名的18世紀西班牙艦隊沉船寶藏，於2015年被打撈業者從中盜走的37枚金幣現已找回，總價值估計超過100萬元；專業尋寶人施密特(Eric Schmitt)因本案被控販賣贓物。

FWC新聞稿指稱，本案是「長期調查這些無價歷史文物的盜竊及非法販運的重要里程碑」。根據佛州和聯邦法律要求，被找回的文物將歸還給「合法保管人」。

1715年由11艘船組成的西班牙寶藏艦隊，滿載著蒐羅自新世界的寶藏，準備返回歐洲，但7月時遭遇颶風，沉沒於後來被稱為「寶藏海岸」的佛州外海。幾世紀以來，人們一直在當地尋找沉船寶藏；這些金幣就是在這些沉船中發現。

FWC表示，2015年發現這批寶藏的「1715艦隊-皇后珠寶公司」(1715 Fleet - Queens Jewels)雇用施密特家族成員負責打撈。該公司總共發現101枚金幣，價值450萬元。但施密特只上繳了其中51枚金幣，暗藏了另外50枚。FWC調查人員與聯邦調查局(FBI)合作，於6月10日針對失蹤金幣展開調查。

FWC表示，有證據顯示，施密特在2023年至2024年間非法出售多枚被盜金幣。

FWC表示，當局執行多項搜查令，從私人住宅、保險箱和拍賣中追回被盜金幣；其中五枚被盜硬幣是從佛州一位拍賣商收回，對方在不知情情況下從施密特手中買下金幣。

此外，透過先進數位鑑識技術，當局識別元數據和地理定位數據，在皮爾斯堡施密特家族的公寓拍攝到被盜金幣照片。施密特還在2016年將三枚被盜金幣放入海底，讓Queens Jewels新投資者有所發現。調查人員正試圖追回剩下13枚被盜金幣。

哥倫比亞廣播公司新聞 (CBS) 2015年報導指稱，佛州政府從尋寶活動中可獲得20%利潤；施密特家族作為分包商，與當時擁有殘骸所有權的皇后珠寶公司，則五五對分賞金。

佛州 拍賣 投資

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