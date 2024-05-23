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前員工返回公司槍殺主管與同事 賓州槍擊2死3傷

記者張聲肇／即時報導
槍案發生後，民眾擁抱互相安慰。（美聯社）
槍案發生後，民眾擁抱互相安慰。（美聯社）

賓州契斯特市一家布用品公司前員工22日早上8時30分左右對著同事開槍，槍殺2人打傷3人後逃逸被逮，檢察官史多爾斯戴莫(Jack Stollsteimer)說，這是美國各地經常發生的悲劇。兩名死者當中，一名是兇手的主管，送醫三人都「情況嚴重。」

史多爾斯戴莫說，「兩人僅僅因為上班就命喪前員工之手，另三人已送醫，我們都在為他們祈禱。」

命案地點是西四街的德拉瓦郡布用品公司(Delaware County Linen)，兇手在公司裡、公司外分別擊斃一人；市長儒慈(Stefan Roots)說，死者之一是兇手的主管。

檢察官說，嫌犯用手槍行兇，事後想逃，在德拉瓦郡千諾(Trainer County)被警方逮捕。調查人員暫未公布兇手的姓名。

檢察官接受CBS地方台訪問時表示，美國太多槍枝握在「不該有槍的人」手上。「由本案可知，有員工在職場積怨不滿，不論因為甚麼理由，不喜歡某些同事，就要把人家殺掉，結果兩人死了。這些都是每天上班的人，上班只是照常過日子，結果卻躺在地上死了。」

市長儒慈呼籲加強槍械管制，提供更好的心理健康諮詢，「此事凸顯美國槍械氾濫問題，我們這個城市受到暴力的挑戰，我們有很不錯的社團，從各層次想克服這個問題。太讓人傷心了，這種悲劇必須停止。」

他在市議員陪伴下說，「契斯特從未料到，會成為又一件職場暴力事件的舞台中心，我們是非常緊密相連的都市，彼此都認識，大家都是一家人，也正因此才更讓人傷心。」

儒慈說，白宮已致電市府，表達弔唁與關懷。

白宮 心理健康 賓州

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