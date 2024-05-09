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食材價格升 找工壓力大 中餐經營轉型AI求生存

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
炒菜機器人解決餐館後廚人力不足的問題。(華楊波提供)
炒菜機器人解決餐館後廚人力不足的問題。(華楊波提供)

智能(AI)科技近年掀起各行業風潮，而這兩年因通貨膨脹導致食材價格上升，疫後工作型態改變加速餐飲人力緊俏，包括炒菜機器人、AI點餐管理等也正在慢慢進入中餐市場。18日將在芝加哥登場的「國際餐飲展」(National Restaurant Association Show)中的「中餐博覽會」，也趕上科技潮流，聚焦中餐館智能管理。

影片來源：華楊波提供

「持續增長的食材、人工開銷，吃掉了我們大半利潤，」投入中餐行業30多年的美中餐飲協會會長鄭時坦說，他正積極引進炒菜機器人、智能點餐等半自動化設備，希望能夠減緩到處求人上班的巨大壓力，他表示，現階段的中餐館經營模式，再不尋求變革幾乎就是等死。

鄭時坦說，30多年前他在美國開了第一家中餐館，至今嘗試過各種經營形式，有的成功有的失敗，「這兩年大概是開中餐館最辛苦的一段時期」，疫情後很多人從餐廳工作退出，目前許多中餐館都仍處在人力不足的情況，不是後廚不幹了，就是前台轉職，「大概每家中餐館都在持續找人上工。」

鄭時坦說，食材與人工成本不斷飆升，中餐業不做出變革將很難生存下去。(特派員黃惠玲...
鄭時坦說，食材與人工成本不斷飆升，中餐業不做出變革將很難生存下去。(特派員黃惠玲／攝影)

他說，「節省成本，節省找廚師的煩惱」是每一家餐館老闆的最大心願。10年前自己就開始研究餐廳機器人和餐廳POS系統，如果餐廳能有一個理想的資訊管理系統，廚房還可以使用智能化機器，並同時可以滿足中餐菜品需求的調味，那麼開中餐廳就會容易很多。

鄭時坦表示，過去兩年，餐館食材開支大約增加了兩成，人工成本也提高了20％到25％，儘管薪資上漲但有的時候仍然找不到人，一旦餐廳智能化後，他估計可以節省兩成到兩成五的成本。

隨著AI在過去一年發展日益成熟，鄭時坦理想中的餐廳模式也逐漸醞釀成形。

原本需要好幾個人的餐館廚房，現在幾乎都可以交給機器人作業。(華楊波提供)
原本需要好幾個人的餐館廚房，現在幾乎都可以交給機器人作業。(華楊波提供)

開發智能點餐系統的Manusifu代表張廣達說，該公司今年營運屆滿10年，目前在北美已為超過1萬2000家餐館提供支持，現在每年服務人次更達到1.7億，高居北美亞洲餐飲市場第一。他表示，這兩年該工因應中餐業需求，開發「一站式」的服務產品，讓很難找到人手的餐館，可以利用智能化系統，完成包括食材到員工的管理。

聚焦開發全自動智能炒菜機器人的Hestia科技公司負責人華楊波說，隨著北美中餐市場的自動化市場越來越被接受，該公司的炒菜機器人，已經在紐約以及加州矽谷的餐館採用。

包括Manusifu以及Hestia都深切感受到中餐業對智能科技需求的增加，業者表示，預期在未來幾年，北美智能化中餐館將蓬勃發展。

中餐館 AI 加州

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