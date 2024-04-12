小心打到「假」肉毒 伊州、田州均傳中毒住院病例

打肉毒是一種目前普遍的醫美方式。(pexels)

施打肉毒(Botox)已是非常普遍的醫美方式之一，不過，近來在伊利諾州、田納西州 均傳出有人施打了這種美容針劑後，因肉毒桿菌中毒住院的病例。聯邦疾病防治中心(CDC)對此發布聲明指出，任何美容針劑必須是經聯邦食品及藥物管理局(FDA )批准的產品，並在有執照的醫療環境下進行。

儘管CDC對於發生問題的針劑未做詳細解釋，但田納西州衛生廳12日表示，FDA以及多個州的初步調查顯示，這些針劑是假冒品。田州已經有四起病例，其中兩例需要住院治療，伊州 也有兩名病人住院接受治療。

肉毒桿菌中毒是一種罕見但嚴重的疾病，由細菌釋放的毒素攻擊神經系統所引起。症狀可能包括視力模糊或重影、眼臉下垂、呼吸困難、疲勞、口齒不清或聲音沙啞，如果不及時治療，肌肉癱瘓可能會持續數小時到數天，並可能致命。

伊州衛生廳表示，肉毒桿菌是肉毒針劑和類似保養化妝品的成分之一，純化形式(purified form)的肉毒桿菌已經獲得美國FDA的批准，允許有執照的醫療保健提供者，把肉毒桿菌作為美容產品。

CDC表示，在美容或治療性目的注射肉毒桿菌毒素後，發生中毒的病例非常罕見。

伊州的兩名中毒患者，都是在拉謝爾郡(LaSalle County)一名護士那裡接受了注射，該名護士持有執照，但她是在工作場所之外的地點替人施打肉毒。

田納西州衛生廳則對「在家裡或坊間按摩中心、美容院」等地點替人施打肉毒的做法，表達了擔憂。

伊州衛生官員表示，民眾在考慮醫美時，應該謹慎行事。衛生廳廳長沃拉(Sameer Vohra)表示，在無證、未經批准的場所接受這種針劑的施打，可能會使健康面臨嚴重風險。

他呼籲在決定打肉毒時，務必確認只接受經過專業培訓的醫療人員施打，且所施打肉毒是FDA批准的產品。如在近期內接受過肉毒美容服務出現任何健康問題，應盡快與醫生聯繫尋求幫助。