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搶看日全食 伊州小鎮旅館每晚價格飆至近800元

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
伊州南部觀賞百分之百日全食的熱門小鎮附近旅館，早早就被預訂一空。(網站截圖)
伊州南部觀賞百分之百日全食的熱門小鎮附近旅館，早早就被預訂一空。(網站截圖)

成千上萬追逐日食的民眾，湧入伊利諾州南部可以看到百分之百且時間最長日全食的卡本戴爾(Carbondale)小鎮， 大幅促進了當地旅遊經濟，而這當然也意味著追日代價不斐，卡本戴爾的旅館、Airbnb，在7日、8日間的單間價格每晚飆漲至780元，比平日增加至少七倍。

4月8日的日全食，在伊州南部和密蘇里州東南部都擁有最佳觀賞地點，這些小鎮過去兩天也吸引一波波的旅客湧入，其中卡本戴爾這個熱門日全食小鎮，預估將有約40萬人潮到場觀看天文奇觀。

基本上7日至9日間，卡本戴爾、墨菲斯伯勒(Murphysboro)或馬里恩(Marion)等熱門觀看日食地點的假日酒店(Holiday Inn)，早空無一房。許多其他當地酒店包括卡本戴爾Super 8、卡本代爾希爾頓惠庭飯店(Wyndham)、漢普頓飯店(Hampton Inn)等，在這些日期也已預約訂滿。

其中漢普頓Poplar Bluff飯店的兩大床客房，在此期間每晚價格為780元，假日酒店Poplar Bluff也高達每晚672元，連當地用貨櫃搭建的Airbnb可容納六人的客房，每晚價格也要650元。

比起花下血本到熱門日全食小鎮追日的族群，不少民眾還是選擇經濟實惠的方式參與這項難得的天文活動，例如芝加哥艾德勒天文館(Adler Planetarium)前，就舉行了免費觀日食活動，吸引許多民眾共襄盛舉。

芝加哥艾德勒天文館的免費觀賞日食活動，吸引許多民眾參與。(艾德勒天文館官網)
芝加哥艾德勒天文館的免費觀賞日食活動，吸引許多民眾參與。(艾德勒天文館官網)

日全食 密蘇里州 伊州

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