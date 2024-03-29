嚴打租霸全美首例 佛州新法 屋主可立即驅離占用者

佛州州長德桑提斯(中坐者)簽署HB 621法案，加大對占屋者的懲罰力度。(州長臉書)

針對租霸橫行的問題，佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)日前簽署了HB 621法案，取消了該州擅自占屋(地)者的權利，並加大對占用者的懲罰力度，該項法律將從今年7月1日起生效。德桑提斯表示，佛州 是全美第一個直接面對租霸問題並提出解決方式的州。

德桑提斯表示，「我們正在結束佛州占屋(地)者的騙局」，他說，當其他州站在租霸一方的同時，「我們正在保護房產持有者，並懲罰那些試圖玩弄制度的罪犯。」他還提到，「你不可能強佔某人的私人財產，還指望僥倖逃脫懲罰。」

該法規定，在滿足三個條件：該人非法進入並留在該房產內；業主指示該人離開該房產但占住者卻沒有這樣做；該個人並非處於法律糾紛中的現任或前任租戶，那麼房主可以要求執法部門立即將占用者驅離。

法律還規定，以書面形式做出虛假陳述，或提供虛假文件以證明財產權的行為，可處一級輕罪；造成1000元或以上損失的占住居民，則可處二級重罪。

德桑提斯還特別指出，加州 和紐約州的租霸問題猖獗，稱藍州保護占屋者，而佛州將嚴厲打擊並將他們視為罪犯。

佛州居民米爾卡雷克(Justin Mielcarek)在州長舉行的發布會上說，占屋者給他以及鄰居帶來非常多麻煩，包括魯莽駕駛、毒品、武器及言語威脅。他表示，占屋者去年讓他居住的整條街區活在恐懼中長達五個月。米爾卡雷克說，儘管他們曾經報警，但卻被告知警察無權驅逐擅自占地者，而且占住者甚至還出示過一份假租約。

佛州房地產經紀人協會對新簽署通過的租霸法大加讚賞，協會副會長岡薩雷茲(Andy Gonzalez)說，陽光之州有了阻止恐怖故事發生的威懾力量。他表示，如果你有房產，即使你離開一段時間，一旦有人占用房產，屋主也不應該承受法律漏洞的後果。

此前，美國各州均將擅自占屋者視為租客，房屋的合法持有者必須經過冗長的訴訟，才能合法地將霸占房產者驅逐。