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兆彩開獎 新州幸運兒一票獨得11.3億

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兆彩開獎 新州幸運兒一票獨得11.3億

特派員黃惠玲／即時報導
26日開獎的兆彩，由新州一名幸運者一票獨得11億多彩金。(美聯社)
26日開獎的兆彩，由新州一名幸運者一票獨得11億多彩金。(美聯社)

頭獎彩金高達11億3000萬元的兆彩(Mega)獎劵，26日在新澤西州售出，中獎號碼為7、11、22、29、38，特別號為4。售出這張幸運彩券的地點，到27日清晨仍未公布，但很確定有人睡一覺起來已經變成億萬富翁。

這次的兆彩獎金總額，名列史上第五高。如果中了前五個號碼，可以獲得100萬彩金，共有13州都賣出中前五碼的兆彩獎劵，其中有一張彩券為「乘數」(megaaplier)，即購買時選擇彩票中獎獲得倍數獎金，這張則可拿到200萬彩金。

售出上述百萬獎金的州，包括加州、科羅拉多州、佛州、喬治亞州、伊利諾州、印第安納州、密西根州、紐約州、俄亥俄州等。

新的兆彩億萬富翁，扣掉各種稅金、費用後，估計可以拿到5億3750萬現金。

另一個樂透「勁球」(Powerball)，目前獎金也累計高達8億6500萬元，勁球號碼將在27日開出，如有幸運者中獎，可拿到現金4億1600萬元。

史上最高的勁球頭獎獎金為20億4000萬元，由2022年在加州賣出的一張彩券獨得。

史上最高的兆彩頭獎為16億200萬元，去年在佛州開出。

要贏得勁球頭獎的機率約為2.922億分之一；兆彩約為3.026億分之一。

勁球 加州 佛州

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