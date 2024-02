華府外賣中餐館喋血 3人中槍2死1傷

華府今年的情人節格外不平靜,除了14日一早發生華府警察局三名警員中彈,出動大批警力外,當天晚間9時許,華府一家中餐外賣店「榕園」(Yeung Fong)也發生二死一傷槍擊 案,根據現場目擊的餐館員工表示,至少聽到10幾聲槍聲,全案目前仍由警方調查中。

華府警局助理局長凱爾(Ramey Kyle)14日晚間說明指出,警方在當晚7時30分左右趕到榕園餐廳,發現餐廳內有兩名男性中槍受傷,其中一人當場死亡,另一人在醫院死亡。此外另一名手臂、腿部中槍的男子,送醫後情況穩定。

榕園外賣中餐館 位於北首都街 (N. Capitol St. Northeast)1700號街區東北,這起槍擊案中,沒有餐館員工受傷。

凱爾表示,警方對槍擊事件的原因知之甚少,全案仍在調查,他說,「我們所知道的是,此事件至少有一部分發生在外賣餐館的顧客區。」警方還在現場找到了兩把手槍和多個彈殼。

華府特區 警局呼籲知情者提供線索,聯繫電話(202)727-9099,或向該

