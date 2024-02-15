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華府外賣中餐館喋血 3人中槍2死1傷

無證客湧入讓經濟量擴大 但品質不見得提升

華府外賣中餐館喋血 3人中槍2死1傷

特派員黃惠玲／即時報導
華府榕園外賣中餐館14日晚間發生二死一傷槍擊案。(google地圖)
華府榕園外賣中餐館14日晚間發生二死一傷槍擊案。(google地圖)

華府今年的情人節格外不平靜，除了14日一早發生華府警察局三名警員中彈，出動大批警力外，當天晚間9時許，華府一家中餐外賣店「榕園」(Yeung Fong)也發生二死一傷槍擊案，根據現場目擊的餐館員工表示，至少聽到10幾聲槍聲，全案目前仍由警方調查中。

華府警局助理局長凱爾(Ramey Kyle)14日晚間說明指出，警方在當晚7時30分左右趕到榕園餐廳，發現餐廳內有兩名男性中槍受傷，其中一人當場死亡，另一人在醫院死亡。此外另一名手臂、腿部中槍的男子，送醫後情況穩定。

榕園外賣中餐館位於北首都街 (N. Capitol St. Northeast)1700號街區東北，這起槍擊案中，沒有餐館員工受傷。

凱爾表示，警方對槍擊事件的原因知之甚少，全案仍在調查，他說，「我們所知道的是，此事件至少有一部分發生在外賣餐館的顧客區。」警方還在現場找到了兩把手槍和多個彈殼。

華府特區警局呼籲知情者提供線索，聯繫電話(202)727-9099，或向該

部門的熱線50411發送簡訊。
華府警局助理局長凱爾14日深夜在榕園外賣中餐館前說明槍擊案。(華府警局直播截圖)
華府警局助理局長凱爾14日深夜在榕園外賣中餐館前說明槍擊案。(華府警局直播截圖)

華府特區 槍擊 中餐館

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