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酷寒另類受災戶…特斯拉充不了電 車主苦等3小時抓狂

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
酷寒氣候下，特斯拉電動車耗電快、充電時間長。(pexels)
酷寒氣候下，特斯拉電動車耗電快、充電時間長。(pexels)

電動車無可否認成為未來趨勢，但許多芝城電動車車主在這兩天酷寒期間卻經歷了大麻煩。

芝加哥地區連續三天的華氏零下低溫，導致電動車無法充電，一名車主比爾德(Tyler Beard)說，「我已經在這個公共充電站充了三個小時的電，但就是充不滿」，不少跟比爾德一樣的車主，最終只能棄車而去，大芝加哥地區的數十個電動車充電站也因此變成了「電動車墳場」。

比爾德說，他從14日就開始到芝城西郊橡樹溪的特斯拉超級充電站替車子充電，「待了三小時就是充不滿電」，隔天他又回去充電站繼續嘗試充電，「沒有電就是沒有電」，比爾德並不孤單，在該充電站有數十個特斯拉車主拼命給自己的電動車充電，但幾乎都徒勞無功。

芝加哥地區的數十個充電站，這幾天無不大排長龍，各充電站也排滿了耗光電力卻無法充電而暫時棄車的車輛。

另一位特斯拉車主米澤爾(Chalis Mizelle)說，「這太瘋狂了，真是一場災難」，他的車子因為天氣太冷無法充電，只能將車子丟在充電站，再請朋友接他返家。還有另一名特斯拉車主看著一堆動不了的電動車說，「這裡都是一群死掉的機器人。」

伊利諾州州務卿辦公室表示，該州的特斯拉車超過了九萬輛。

針對上述情況，芝城福斯電視台特別詢問了特斯拉，但未獲任何回覆。芝加哥地區一名汽車專家說，在酷寒的天氣裡，電動車車主可以做一些事情應對。

芝加哥汽車交易協會(Chicago Auto Trade Association)的主席畢萊克(Mark Bilek)說，與任何新技術一樣，人們也需要學習新知識。他說，所有電動車在應對極寒天氣時，都會出現問題，駕駛需要在電池充電前按下「預調節按鈕」(preconditioning button)。

他表示，「這不是即插即用，你必須對電池進行預先處理，這也意味著必須讓電池達到最佳溫度，才能讓車子快速充電。」

不過，事情並沒那麼簡單，因為預處理也會耗盡電池電量，根據特斯拉的「寒冷天氣最佳實踐」(Cold Weather Best Practices)說明寫著，「特斯拉建議至少在出發前30-45分鐘啟動氣候設置。」「預調節時間取決於外界溫度和其他因素，一旦車輛達到所需的預調節溫度，移動應用程式就會提供通知。」

該份說明繼續寫著，「特斯拉建議在抵達前至少30-45分鐘使用Trip Planner導航至充電地點，以確保最佳的電池溫度和充電條件。」「如果開車到充電地點的時間少於30-45分鐘，請考慮在開車前對電池進行預處理。」

特斯拉 電動車 芝加哥

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