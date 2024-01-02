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馬州、華府凌晨地震 數百人報告隆隆聲：整個房子都在晃

特派員黃惠玲／即時報導
美國地質調查局2日表示，2日凌晨馬里蘭州洛克威爾以西2.2哩處發生地震。(美國地質調查局官網截圖)
美國地質調查局2日表示，2日凌晨馬里蘭州洛克威爾以西2.2哩處發生地震。(美國地質調查局官網截圖)

根據美國地質調查局(U.S. Geological Survey)的數據，馬里蘭州蓋瑟斯堡(Gaithersburg)與洛克威爾(Rockville)間的華府都會區(D.C. Metro)以及周邊地區，有數百人在2日凌晨報告感受到小地震。地質調查局的初步信息顯示，這次地震的震級為2.3級，該局收到200多人報告稱感覺到隆隆聲或巨大噪音。

馬州地質調查局的首席地質學家亞當斯(Rebecca Kavage Adams)說，根據計算，這次地震的震央位於洛克威爾以西約2.2哩、蓋瑟斯堡以南約4哩處，地震深度為15公里。亞當斯說，馬里蘭經常發生這種震級的小地震。

為何會這樣？這裡的地震跟加州地震有何不同？亞當斯說，主要區別在於馬州並不位於板塊邊界上，「地球是由板塊、構造板塊組成，這些板塊是巨大的大陸地殼或基岩塊，板塊間存在邊界。」而馬里蘭附近沒有任何板塊邊界。亞當斯表示，「正因我們處於大陸板塊的中間，所以我們經歷的地震會相當小」。

至於科學家們是否知道這次地震的原因，亞當斯說，「簡短的回答是不知道」。她說，一般東海岸發生地震的典型原因，是雖然基岩相當堅固，但仍有非常非常古老的斷裂。

雖然這次的地震震級很小，但還是有一些居民在半夜受到驚動，蒙郡警方說，他們收到洛克威爾、布魯克維爾(Brookeville)、奧爾尼(Olney)地區發生地震的通報。

一名住在達內斯頓(Darnestown)的居民表示，他半夜感覺到整個房子都在搖晃，他與妻子趕緊從床上跳起來，感到困惑及害怕，「非常嚇人，窗戶都在搖晃」。

地震 亞當斯 馬州

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