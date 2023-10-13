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哈瑪斯號召今展開「憤怒日」芝猶太教堂、警方高度戒備

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
Kehilata Chovezei Tzion猶太教堂14日曾收到炸彈威脅。(Kehilata Chovezei Tzion臉書)
Kehilata Chovezei Tzion猶太教堂14日曾收到炸彈威脅。(Kehilata Chovezei Tzion臉書)

因應哈瑪斯武裝分子號召全球在15日展開憤怒日(Day of Rage)行動，呼籲他們全球的支持者襲擊以色列人與猶太人，反擊以色列在加薩的軍事行動，芝加哥地區與全國各地的猶太教堂與警察對此採取高度警戒。

芝城北郊聚居許多猶太人的史考基市(Skokie)一座教堂，14日曾收到炸彈威脅而被迫疏散。這座Kehilata Chovezei Tzion的拉比(Rabbi)吉爾曼(Shabianan Gelman)說，這是恐怖主義的心理戰，「我們不能因此屈服」，他說，恐怖主義威脅不僅是身體上的威脅，還有心理上的威脅，「這正是他們想要的，他們希望人們感到害怕」。

史考基警察據報立即到現場進行搜索，但沒有發現任何爆炸物。

同一天芝城北郊奈爾斯北區高中(Niles North High School)的發言人表示，當天早些時候，校方被告知有兩名學生在社交媒體發出炸彈威脅，但根據調查，這些威脅並不可信，這兩名涉事學生可能會因此遭到學校開除，而原本14日要在芝城北郊奈爾斯北區高中舉行支持巴勒斯坦的集會，也因此取消。

史考基與奈爾斯一帶，聚居了幾百個猶太家庭，許多人都直接受到海外暴力事件影響，其中一些成員是應召入伍的後備軍人，也有一些人在訪問以色列時失蹤或遇難。

大芝加哥多個郊區也因此加強保安，包括Buffalo Grove、Blomingdale、Highland Park、Lincolnshire等城鎮。

芝加哥警方發表聲明表示，雖然目前沒有關於芝加哥存在任何可信威脅的情報，但芝警方特別關注猶太教堂與清真寺，以確保所有居民的安全，警方也與社區領袖、民選官員保持密切溝通。

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