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芝城母女訪以色列失蹤 家人憂已遭哈瑪斯綁架

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
59歲的朱迪斯(左)與18歲女兒(右)在以色列失去音信，家人擔心她們已經被哈瑪斯綁架。(艾文斯頓Chabad臉書)
59歲的朱迪斯(左)與18歲女兒(右)在以色列失去音信，家人擔心她們已經被哈瑪斯綁架。(艾文斯頓Chabad臉書)

芝加哥北邊城鎮艾文斯頓市(Evanston)的一對母女在以色列失蹤，家人擔心她們已經被哈瑪斯武裝分子綁架。

家人表示，18歲的拉亞南(Natalie Raanan)與59歲的母親朱迪斯(Judith)從上周六(7日)哈瑪斯發動攻擊以來就杳無音信，她們最後一次與家人聯繫時是人在納哈勒奧茲(Nahal Oz)，而距離加薩(Gaza)邊境約1.5哩的該農莊稍早遭武裝分子攻擊。

這對母女的家人說，拉亞南母女均為美國公民，她們9月初到以色列慶祝猶太節日並探訪親戚，家人希望美國政府能夠盡其所能確保母女倆獲釋。

朱迪斯是艾文斯頓市Chabad的成員，該組織為非營利的猶太團體，Chabad在周日(8日)於臉書發布了貼文，請求社區為朱迪斯與女兒祈禱平安。Chadbad社區外聯部主任賀西特(Rabbi Meir Hecht)說，朱迪斯十年來一直是該組織的忠實會眾，「她很熱情、善良、樂於助人、慷慨大方」，賀西特說，每當有人需要依靠時，朱迪斯總會給與支持。

伊州的Chabad組織9日晚間在史考基市(Skokie)為以色列人民舉行了祈禱守夜活動，約有1000人出席。賀西特說，與會的人中有不少都在以色列有認識的人或有朋友，「他們所在之地受到哈瑪斯襲擊，那種痛苦簡直難以想像。」

伊州國會眾議員夏考斯基(Jan Schakowsky)與伊州國會參議員達克沃斯(Tammy Duckworth)已經與美國國務院聯繫，了解失聯的艾文斯頓母女是否被綁架，如果的確證實遭綁，該如何將她們送到安全的地方。

哈瑪斯與迦薩的其他武裝分子稱，他們扣押了130多名從以色列境內抓捕的士兵與平民。目前被俘者中，包括婦女、兒童、老人，其中大多數是以色列人，也有一些其他國籍的人。

以色列 哈瑪斯 伊州

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