芝華人關帥劫殺案宣判 18歲被告獲刑27.5年

33歲的關帥遇劫遭槍殺。(本報檔案照片)

2020年年底震驚芝城 華社的關帥(33歲)劫殺案，經過兩年多的審理，被控一級謀殺的丹洛伊‧賈西 亞(Denroy Garcia，18歲)，由法官判處27.5年刑期，且不能假釋。

法庭紀錄顯示，賈西亞在案發時年僅16歲，但落網後由於罪行重大，一直在成人法庭審理。

法庭紀錄顯示，法官瓦洛夫斯基(Ursula Walowski)在賈西亞承認犯下暴力謀殺重罪後，宣布了上述刑期，且要求他必須服滿100％刑期，法官也命令賈西亞在服刑期間接受心理健康服務，並接受高等教育。

檢察官指出，賈西亞在2020年12月21日槍殺關帥前幾周，就已經參與了一系列的劫車與其他暴力犯罪。就在他試圖劫持關帥前兩分鐘，才劫走一名女駕駛停在路邊未熄火的速霸陸休旅車Outback。

案發當天傍晚6時10分，關帥把車子停在聯合大道(Union Ave.)住家旁的路邊，他從車子出來後，走到房子另一側的信箱取信，這時一輛速霸陸汽車 與一輛奧迪A3汽車停在關帥的白色吉普車旁。賈西亞接著從速霸陸轎車中走出來，進入當時未上鎖且閃著臨停燈的白色吉普車車內，並試圖發動車子，但因鑰匙不在車上而無法發動。

根據現場錄下的監視攝影機影片錄下的聲音，這時歹徒向拿了信轉回聯合大道的關帥喊了數次「交出你的鑰匙」，關帥回應「什麼？」，接著畫面中出現嫌犯又跑回關帥的吉普車內，再度企圖發動汽車但都沒有成功，接著賈西亞走出車輛，回到速霸陸車上。

此時關帥撥打911報警，並往房子後的巷弄跑走，兩輛搶匪所開的轎車迅速緊跟在後，車子與關帥消失於攝影機畫面約10秒後，就聽到三聲槍響，根據指出，持槍的賈西亞對著關帥開了三槍，其中一槍命中心臟，導致關帥當場死亡，警方在案發當日深夜，已經逮捕主要嫌犯。

案發當晚約11時，警方在英格伍德區(Englewood)73街200號附近，發現在關帥案中出現的速霸陸車輛，當時這輛車子關掉頭燈，嫌犯正從車子內出來並打算逃逸，但警方迅速將其逮捕，另一輛涉案的奥迪車也在現場找到。