華裔Ellen Yin、百年中餐館北京樓 奪餐飲界奧斯卡大獎

蒙大拿州「北京樓」獲得「美國經典獎」，東主譚錦年到芝城領獎。(特派員黃惠玲／攝影)

餐飲界最高榮譽「詹姆斯畢爾德獎」(James Beard Awards)日前在芝加哥 歌劇院舉行頒獎典禮，今年獲獎者包括多名亞裔，其中在費城 經營多家餐館的華裔尹艾倫(Ellen Yin，音譯)獲得「傑出餐廳東主」(Outstanding Restaurateur)大獎；在蒙大拿州由同一華裔家族持續經營超過五代人(112年)的中餐廳「北京 樓」(Peking Noodle Parlor)，則榮獲「美國經典獎(山城區)」(America's Classics：Mountain Region)。

詹姆斯畢爾德為美國烹飪之父，他一生都在鑽研與推廣飲食文化，他在1985年去世後，隔年由他的學生、事業夥伴、廚師等人創立了「詹姆斯畢爾德基金會」，並在1991年推出「詹姆斯畢爾德獎」頒獎典禮，旨在鼓勵及肯定在餐飲業有出色表現的人士。

今年獲得「傑出餐館東主」的尹艾倫，為費城「高街餐飲集團」(High Street Hospitality Group，HSHG)的聯合創辦人與東主，該公司經營多家著名餐廳，包括 a.kitchen+bar、Fork、High Street Philly，以及費城的High Street Provisions和曼哈頓哈德遜的High Street。

尹艾倫畢業於賓州大學沃頓商學院，是餐館業的資深從業人士，她曾在接受CBS電視台訪問時說，受到廚藝精湛的母親影響，從小就喜歡跟著媽媽進出廚房，熱衷烹飪的她原本在青少年時期想投入餐飲業，但受到父親大力反對，最終進入賓大就讀.

不過，她很快發現工讀醫療與商業管理，可能還是可以協助她未來進軍餐飲業，尹艾倫說，一路走來「不論我從事哪種工作，最終還是會把我帶回餐飲業」。

她所領導的旗艦餐廳Fork，被評為過去十年最具影響力的餐廳之一，還名列2020年Esquire雜誌評選的「美國承受不起失去的百家餐廳」(America Can't Afford to Lose)名單。

位於蒙大拿州畢特市(Butte)的北京樓，榮獲今年「詹姆斯畢爾德美國經典獎」，東主譚錦年(Jerry，Gin Nein Tam，音譯)專程到芝加哥領獎，這家餐館創立於1911年，譚錦年的曾曾祖父112年前開啟了「北京樓」的經營，歷經五代，目前傳承給譚錦年。

詹姆斯畢爾德獎介紹，「北京樓」不僅是全美歷史最悠久的餐館之一，更是全國由同一家族持續經營最久的餐館，譚錦年表示，「北京樓」至今還是使用100多年前曾曾祖父興建的兩層樓建物，而餐廳所在的畢特市，百年前聚集鐵路工人、挖礦工人而有過不小規模的「華埠」，如今全市僅剩一家中餐館。

挺過二次世界大戰、經濟大蕭條，甚至過去三年的新冠疫情，「北京樓」至今屹立不搖，讓他們整個家族引以為榮。

芝加哥地區的獲獎者，則包括著名餐館Virtue的主廚布朗(Damarr Brown)獲得新興廚師獎(Emerging Chef)；由菲律賓裔佛羅瑞斯(Tim Flores)與韓裔關吉妮(Genie Kwon)主廚的餐館Kasama，則取得大湖區最佳廚師獎。