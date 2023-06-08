全美持續經營最久餐館 北京樓114年屹立不搖的秘密

譚錦年的「北京樓」獲得今年詹姆斯畢爾德「美國經典獎」。(特派員黃惠玲／攝影)

位於蒙大拿州畢特市(Butte)的中餐館「北京 樓」(Peking Noodle Parlor)，為全美由同一家族持續經營最久的餐廳，在競爭激烈的餐飲業，這家餐廳如何維持百年不墜，格外引起同業與消費者好奇。「北京樓」第五代傳人譚錦年(Jerry Gin Nein Tam，以下均為音譯)說，「我們的餐廳可以說是華裔移民 奮鬥史的縮影」，該餐館114年來，不論布置、外觀、菜色都幾乎維持著「原汁原味」，獨特風格讓「北京樓」擁有一大批忠實客群，更因此獲得「美國經典」殊榮。

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北京樓的招牌。(譚錦年提供)

譚錦年7日接受本報訪問時表示，他的曾曾祖父譚廣義(Tam Kwong Yee)，19世紀末從中國廣州移民到美國，1909年，他與商業夥伴姚宏(Hum Yow)從舊金山搬到蒙大拿州的畢特城發展，「當時有不少修建鐵路與挖礦的工人在畢特市工作，因此也有了華埠」，譚錦年描述，蒙大拿當時是美國最多華裔工人的州之一，而畢特市的人口那時更多達10萬，郊區還有銅礦正在開採，經濟機會成熟。

北京樓位於蒙大拿州的畢特市。(譚錦年提供)

姚宏1909年在該市興建了一棟兩層樓建築，一開始作為法律諮詢與商品零售店，兩年後他與譚廣義看到愈來愈多華裔工人湧入，兩人看好中餐館的商機，於是在1911年將大樓改經營「北京樓」餐館。

北京樓內的裝潢，114年來沒有做過變動，圖為漆成鮭魚紅的包廂。(譚錦年提供)

北京樓位於當時的主街中心，顧客要到餐館用餐，必須登上二樓；餐館從1911年開業至今，一直維持著20個包廂共210個座位。譚錦年說，「北京樓」很快成為華人資訊流通、生意聚集的地點，「求職站、賭場、洗衣店、妓女服務等，都在北京樓進行，熱鬧非凡」。

要到北京樓用餐，要先爬樓梯到二樓。(譚錦年提供)

北京樓保存大量100多年來的古老物件、文件，譚錦年說，「餐館地下室就如一座博物館，有百年前的店招牌、半世紀前的廣告單，還有一些當年賭客付不出賭資而留下的抵押品，包括開礦用的炸藥、1886年出廠的古董槍等」，譚錦年表示，為了讓後輩子孫仍有機會看到先民的歷史，這次到芝城後，決定將大部分的餐館古物件捐給芝加哥美洲華裔博物館。

1950年時期的北京樓廣告。(譚錦年提供)

譚錦年說，他的父親譚鼎昆(Ding Kuen Tam)14歲的時候，也從中國移民到美國，一開始當過導遊、賭場發牌員，後來才到其曾祖父譚廣義經營的「北京樓」工作，從掃地、擦桌子、洗廁所、洗碗開始，慢慢學煮菜、做叉燒，直到有一天譚廣義告訴譚鼎昆，要把北京樓交給他，「父親用5萬元的價格買下餐館，開啟了他數十年的餐館生涯」。

譚錦年有四個姊姊，他年輕時從沒想過要從事餐館業，直到2009年遇到經濟大蕭條，加上母親中風需要照顧，他才辭掉在紐約流行服飾業的工作，回到蒙大拿州，「一下子壓力頓解，天氣也好，很有安全感」，譚錦年再也沒有回到紐約，最終並接手經營北京樓。

譚錦年有四個姊姊，圖為譚家合影。(譚錦年提供)

不少中餐館會不斷翻修裝潢及更新菜單，但「北京樓」從114年前經營至今，幾乎沒有換過餐廳布置，「還是維持著20個隔間的包廂，210個座位，甚至酒吧區也一樣使用百年前的陳列」。譚錦年說，連廁所都是百年前的版本，客人必須到廁所外才有洗手盆。唯一可能有改變的就是譚錦年的父親，曾將整個餐館漆成鮭魚紅的顏色，「因為父親覺得這樣比較有中國風」。

今年頒贈「美國經典獎」給「北京樓」的「詹姆斯畢爾德基金會」，形容北京樓的菜單彷彿是「時間膠囊」，保留了百年前沒有正宗食材時代所創造的美式中餐，而對於辛勤工作的華人移民來說，包括雜碎、叉燒、蛋捲、糖醋排骨、菠蘿炒飯、炒麵、湯麵等菜色，讓這些移民就像回到了家一樣。直到現在，炒飯與雜碎仍是北京樓最暢銷的菜品。

北京樓的菜單，百年來幾乎沒有做太大變動。(譚錦年提供)

從繁華的華埠到現在整個畢特市僅剩「北京樓」一家中餐館，「可能全市只有我跟我姪子，還有餐館的老廚師三個華人吧」，譚錦年笑著說，儘管這樣一點都沒有影響到北京樓生意，每周三到周日晚間5時到9時營業的餐館，永遠坐滿了顧客，「我們很幸運」。

他說，餐館客源一半是當地民眾，這部份的顧客非常忠實，幾乎天天報到，另一半的客人則以要去黃石公園的遊客為主，「99%客人都不是華裔」。

北京樓的頭抬煎餃十分受到歡迎。(譚錦年提供)

經歷過第二次世界大戰、走過經濟大蕭條，近年又遭遇新冠疫情衝擊，而北京樓仍然屹立不搖；譚錦年說，「中餐養活了我們一家七口，還讓我們五個孩子上了大學，我的父親經營北京樓數十年，從來沒有休過一天假，他的付出與努力，也是千千萬萬華裔移民的寫照」。

「如果不是中餐，我沒有辦法變成今天的我，也不會有機會獲得肯定」，年近50的譚錦年說，他現在最大的希望就是第六代的姪子可以接手「北京樓」，將餐館的百年傳奇延續。