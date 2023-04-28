客源流失 成本增長 華人代購生意慘跌9成

一度風風火火的華人代購業，曾經是此間品牌商店的主客群，但如今代購排隊大採買的盛況已不復見。(本報檔案照片)

曾經風風火火的華人 代購業，在新冠疫情 、通貨膨脹 以及中國國內政策管制下，現在的生意只能用「慘淡」形容，從事代購六年的林茉莉說，以前一周平均可以售出7、80個包包，現在一周能出貨3、4個都不錯了，「整體業績下挫九成」，林茉莉說，現在要靠代購養家是「不可能的任務」。

代購一度是許多華人新移民的第一份工作，也是許多留學生賺取外快的管道之一，因為新移民、留學生大都「在國內還有關係緊密的親友群」，加上一些品牌在美國價格優惠，或品牌沒有進入中國市場，因此代購的服務對國內消費者吸引力十足，林茉莉也是基於這些因素投入了代購圈。

然而自從新冠疫情爆發後，不少代購的客源迅速流失，加上中國海關收緊監管，使許多代購害怕寄回中國的貨品受到嚴格審查，許多代購因此暫停營業，加上中國跨境電商日益成熟，逐漸取代代購行業，種種情勢變化都讓此間的華人代購生意一落千丈。

林茉莉表示，雖然整個大環境不利代購發展，但其實還是有生意可以做，但問題在於疫情過後通貨膨脹來襲，商品價格不斷提高，而代購最大的成本之一：快遞費也水漲船高，最關鍵的是一場疫情讓大家產生危機意識，花錢保守很多，「我的代購生意業績，疫情後比疫情前至少跌了九成」，她無奈表示，以前每個月的收入維持家用綽綽有餘，現在連支付孩子的補習費都不夠。

前幾年因為太多華人投入代購市場，導致一些品牌紛紛對顧客採取限量購買的措施，「現在這些商店因為生意比以前差，銷售對代購態度明顯轉變，部份知名品牌甚至願意開放賣場讓代購現場直播賣貨」。

不過，中國消費者這幾年對品牌的需求也有了轉變，「以前寇馳在中國一、二線城市都很好賣，現在這些大城市消費者都已經不買平價品牌，反而青睞二手奢侈商品」，她說，三、四線城市的顧客雖仍垂青寇馳，但他們的收入有限，一年大概才會購入一個，「以往疫情前，每年黑色星期五包包訂單超過三位數的盛況，已經很難復見」。