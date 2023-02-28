我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高院今聽拜登「學貸減免」辯論 判決何時恢復還款

專家建議減少這5項開銷 可延長退休儲蓄

芝城暖冬 2月降雪僅往年1/3

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
往年2月份降雪平均約有10吋，民眾鏟雪機會多，但今年同期卻僅下了不到4吋的雪。(本報檔案照片)
往年2月份降雪平均約有10吋，民眾鏟雪機會多，但今年同期卻僅下了不到4吋的雪。(本報檔案照片)

芝加哥每年冬天最受歡迎的坐雪橇、堆雪人與其他戶外活動，今年因為雪量太少都暫停了。受到反聖嬰現象(La Nina)影響，芝城今年冬天氣溫高於往年平均，同時也大幅減少累積雪量。

一般而言，芝城雪季是從每年7月開始到隔年6月間追蹤，根據國家氣象局的數據，此間每年雪量平均約在38.4吋，而有史以來降雪最多的年度為1978到1979年間，當時積雪高達89.7吋，最少降雪的年度發生在1920至1921年間，累計降雪僅9.8吋。

根據氣象局的紀錄，去年7月到今年2月26日為止，初雪直到11月才出現，然而11月、12月以及今年1月、2月的平均降雪量，都比往年低，尤其2月份的降雪僅3吋多，幾乎只有往年平均10吋的三分之一。1月份雪量則是入冬以來雪量與往年同期差距最少的月份，往年1月平均約有11吋，今年則降至10吋。

那麼接下來進入3月，是否芝城春天會提早報到呢？根據氣象學來區分，3月1日是春天的開始，不過，初步預測風雪天氣並還沒有結束。

數據顯示，今年的2月感覺更像平常的3月，2月份平均氣溫比往年高了華氏五度，雖然2月大部分時間，大家都享受了相對溫和的氣候，但最新的氣象模型指出，3月中旬左右將有新一波寒流造訪。

從3月2日開始的未來七天，氣象預報溫度將會像雲霄飛車一樣上上下下。其中2日(周四)、3日(周五)以及下周三、周四(8日、9日)，最高溫將只有30多度，往年同期這幾天溫度都達到40多度，氣象模型還顯示，3月中旬將出現更大的氣溫轉變。

氣象預測中心的資料指出，一團藍色的冷氣團正在往芝加哥方向移動，屆時掃過芝城的話，溫度將會明顯降低。

預測指出，未來6到10天(本周六到下周三)的溫度，將大致接近往年平均；未來8至14天則明顯籠罩在「藍色」冷氣團陰影。

氣象專家說，更長時間的氣候預測圖顯示，未來三周到四周間，全美幾乎都被藍色覆蓋，這也表明會有更多的冷氣團在3月中旬到來，預計從3月11日到24日間，有七到八成的機率溫度將低於水平。

由於往年平均此間3月份降雪量為6吋，因此3月中旬應將有新的降雪機會。

降雪 芝城 芝加哥

上一則

拉耳朵、打頭部 芝華裔女教師體罰4名小二生遭控罪

延伸閱讀

紐約迎冬季首場大雪 換邊停車28日暫停

紐約迎冬季首場大雪 換邊停車28日暫停
紐約迎冬季首場大雪 暫停換邊停車 官方籲搭公共交通

紐約迎冬季首場大雪 暫停換邊停車 官方籲搭公共交通
風暴又襲南加 聖蓋博谷山區未來兩天預計降雪15吋

風暴又襲南加 聖蓋博谷山區未來兩天預計降雪15吋
紐約市將遇大雪 換邊停車暫停 MTA籲民眾搭乘公共交通

紐約市將遇大雪 換邊停車暫停 MTA籲民眾搭乘公共交通
駕駛人小心 高山降雪16吋 上山須掛雪鏈

駕駛人小心 高山降雪16吋 上山須掛雪鏈
芝城溯源公所2023年新職員將服務宗親

芝城溯源公所2023年新職員將服務宗親

熱門新聞

董家父母與女兒董芷帆(中)。(Parker＋McConkie律所網站)

19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解

2023-02-24 10:07
庫克郡物業主即日起到庫克郡財長官網，輸入財產號碼(PIN)，即可看到並列印2022年第一期房地產稅單。(網頁翻拍)

不到2個月 庫克郡新一期地稅單又來了 華裔屋主想搬家

2023-02-23 10:40
庫克郡財長辦公室研究指出，該郡2021年徵收的房地產稅總額增加超過6億元。(特派員黃惠玲／攝影)

地稅2萬暴增至12萬 芝屋主陷破產危機

2023-02-21 13:05
德州公共安全廳長麥克羅27日稱，公共安全廳受騙，向一個針對德州亞裔的中國有組織犯罪集團，發送至少3000張德州駕照。(FOX 4）

中國犯罪集團詐取3000張全真駕照 德州安全廳自承受騙

2023-02-27 20:42
德州雇主在2023年裁員人數僅次於加州。（Getty Images）

僅次於加州…德州公司裁員數 全美第二多

2023-02-26 13:43
根據聯邦人口普查局的數據，全國家庭每戶平均繳交的房地產稅金額為2690元，而伊利諾州的房地產稅率2.23%，僅次於新澤西州的2.47%，名列全美第二高。（Pixabay）

最新報告：伊州房地產稅率全美第2高 僅次新州

2023-02-22 12:38

超人氣

更多 >
北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸

北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸
In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣

In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣
蔡天鳳母親天天夢見女兒 託夢所在地正是遺體尋獲處

蔡天鳳母親天天夢見女兒 託夢所在地正是遺體尋獲處
推特裁員將被迫回江蘇老家 華女難捨金山

推特裁員將被迫回江蘇老家 華女難捨金山
蔡天鳳碎屍案╱死者出資、前家翁掛名 豪宅落入誰手？

蔡天鳳碎屍案╱死者出資、前家翁掛名 豪宅落入誰手？