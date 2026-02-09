張琛擁有28年學委經驗 將舉辦親子講座

北加州台大校友張琛（Cynthia Chang）將舉辦「全人教育的親子教養」講座。（主辦單位提供）

親職教育是一輩子的學習歷程，無論孩子年齡多大，父母始終在學習與成長的路上。北加州 台大校友張琛（Cynthia Chang）深耕教育與公共服務領域，在洛斯蓋圖─薩拉度加高中學區 （Los Gatos-Saratoga Union High School District）擔任學區委員28年，並於2020、2021擔任加州亞太裔學區委員會會長，與加州教育局和其他組織合作，通過了少數族裔課程（Ethnic Studies Model Curriculum），認為是加州在亞太裔的努力上非常重要的里程碑。

張琛累積豐富實務經驗，長期致力於促進親子 關係、教育品質與社區連結，她將舉辦一場親職講座，主題為「全人教育的親子教養」，並以豐富的第一線經驗，分享最真實、最寶貴的親職教育心得，帶來實務智慧與深度啟發。活動免費、座位有限，現場備有茶點。

時間：2月21日下午2至4時

地點：West Valley Branch Library Community Room

地址：1243 San Tomas Aquino Rd, San Jose, CA 95117

報名：tinyurl.com/221parenting