舊金山市中心現手寫警示，距華埠數街郊狼出沒提醒

快訊

記者李怡╱舊金山即時報導
舊金山市中心現手寫警示，街郊狼出沒提醒。（記者李怡╱攝影）
8日，本報在舊金山市中心街頭發現一張手寫警示通告，提醒「郊狼（Coyote）出現在 Leavenworth 街」，並標註「清晨6時40分，請提高警覺」。該告示被張貼在公車站牌與路燈桿上，地點距離華埠僅數個街區，引發不少華人居民關注與討論。

從現場照片可見，這張以白紙手寫的通告簡單卻醒目，出現在人來人往的市中心路段。附近居民表示，該區屬於市中心與北灘（North Beach）一帶，平日車流、人流頻繁，鄰近多棟住宅與商家，鮮少有人會將郊狼出沒與此地聯想在一起。

有住在附近的華裔居民表示，看到這樣的提醒心裡會緊一下，尤其家中有長者或清晨遛狗的住戶，更會提高警覺。「以前比較常聽說在郊區或公園看到野生動物，沒想到現在離華埠這麼近。」

事實上，近年來舊金山多次傳出野生動物闖入市區的案例。市府相關部門先前曾通報，在不同社區發現郊狼，甚至野生鳥類誤入市區，部分動物因安全或健康因素被捕捉後，轉交野生動物單位處理。專家指出，隨著城市與自然棲地交界模糊，加上覓食環境改變，野生動物進入市區的情況並非罕見。

市府曾提醒民眾，若在市區發現郊狼等野生動物，應保持距離、避免餵食，並留意寵物安全，必要時通報市府相關熱線處理。對於這次出現在市中心、靠近華埠的手寫警示，部分居民認為，雖非官方公告，但反映出社區自發互相提醒的用心。

有民眾指出，這樣的告示雖然簡單，但很實際，尤其對清晨外出上班、運動或遛狗的居民而言，是一個即時提醒。也有市民希望市府能進一步加強資訊發布，讓居民清楚了解野生動物出沒的最新情況。

在都市生活壓力與安全議題備受關注的當下，一張出現在街頭的手寫提醒，不僅讓人注意到野生動物與城市共存的現實，也再度引發市民對社區安全與生活環境的關注。

舊金山市中心現手寫警示，街郊狼出沒提醒。（記者李怡╱攝影）
華埠 舊金山 寵物

「壞痞兔」備戰超級盃中場秀、合影庫克 透露將「盡情」表演

