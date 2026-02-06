我的頻道

記者江碩涵／聖塔克拉拉縣即時報導
超級盃倒數灣區星光湧現，國際巨星接連現身舊金山灣區，圖為生活風格女王瑪莎史都華（Martha Stewart）。（路透社）
美式足球年度盛事「超級盃」（Super Bowl）2月8日在聖塔克拉拉的李維球場（Levi's Stadium）登場。賽事尚未開打，舊金山灣區已提前進入星光時刻。根據舊金山紀事報報導，近一周來，多位國際知名藝人、體壇名人陸續現身，為超級盃週暖身。

NFL年度頒獎典禮「NFL Honors」6日在舊金山藝術宮舉行，吸引好萊塢男星強漢姆（Jon Hamm）、美國知名主播蓋兒金（Gayle King）等人出席。活動結束後，強漢姆也被目擊在市區用餐，行程相當低調。

生活風格女王瑪莎史都華（Martha Stewart）則現身舊金山芳草地花園（Yerba Buena Gardens）舉辦的超級盃主題美食活動，與多家在地餐廳互動，並造訪灣景區的園藝空間，相關行程也透過社群平台分享。

知名脫口秀主持人大衛賴特曼（David Letterman）日前現身聯合廣場，與警察合影留念，意外引起路人圍觀。音樂界方面，「Happy」原唱菲瑞・威廉斯（Pharrell Williams）被目擊造訪舊金山內日落區餐廳，展現親民一面。美食頻道明星主廚蓋・費里（Guy Fieri）則現身南灣聖荷西，為周末的超級盃相關活動造勢。

體壇焦點人物方面，NFL球星崔維斯凱爾西（Travis Kelce）與弟弟傑森凱爾西（Jason Kelce）在舊金山市區舉辦私人活動，吸引體育與娛樂圈關注。

此外，超級盃比賽日表演嘉賓之一的壞痞兔（Bad Bunny）也現身舊金山Moscone Center出席宣傳活動。隨著賽事進入倒數，灣區氣氛持續升溫。

舊金山 超級盃 NFL

加州乾暖天氣即將結束 所幸超級盃時不會下雨

1967年以來出席所有超級盃 三老友今年恐是最後一次同看

超級盃周末房費飆 頂級飯店一晚超1200元仍被訂光

假門票、假賭站、假球衣…超級盃周日開打 詐團伺機而動

超級盃賽事周邊交通即時管控 大眾運輸增加班次

超級盃賽事周邊交通即時管控 大眾運輸增加班次

