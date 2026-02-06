我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普對與伊朗做生意國家徵25%關稅 預告美伊下周續談

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

萬馬奔騰迎新歲 中美書畫茶樂雅集溫暖舊金山灣區

記者李怡／舊金山即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「歡樂春節・茶韻流芳」登場，舊金山市立圖書館展現多元文化魅力。（記者李怡/攝影）
「歡樂春節・茶韻流芳」登場，舊金山市立圖書館展現多元文化魅力。（記者李怡/攝影）

農曆馬年新春將至，6 日下午「歡樂春節・茶韻流芳」（Luna New Year Tea Festival）在舊金山圖書館（San Francisco Public Library）溫馨登場。活動匯聚中美書畫藝術家、文化界與灣區僑界代表，中國駐舊金山總領事張建敏、舊金山市立圖書館館長玄柏高（Michael Lambert）江蘇省中國畫學會會長翟優、美國中國畫學會榮譽會長古銑賢及總領館文化參贊王文輝等到場共襄盛舉，在茶香、墨韻與樂聲中，為灣區華人社區送上一場充滿情誼與文化溫度的新春雅集。

活動現場陳列多幅中美藝術家創作的中國書畫作品，題材涵蓋奔馬、山水、花卉與吉祥意象，筆墨蒼勁、意境悠遠，吸引民眾駐足欣賞。茶席一側，茶藝師示範傳統行茶七式，從溫壺、醒茶到分茶，細膩呈現茶道中的「和、靜、怡、真」，並搭配古箏、琵琶等中樂演奏，茶香與樂聲相互映襯，營造出靜中有動、雅中見情的春節氛圍。

張建敏在致詞中表示，馬年象徵「萬馬奔騰」，代表勇氣、力量與向前的精神，祝願灣區僑民新的一年馬年吉祥、事業與生活都能奔向更美好的未來。他也提到，中美人文交流持續升溫，去年約有 2800 萬外國人到訪中國，其中不少受惠於十天免簽政策，顯示文化與人民往來正不斷拉近彼此距離。

張建敏並指出，舊金山與中國多地長期保持友好交流，山東省曾向舊金山市立圖書館捐贈圖書，圖書館方面亦計畫赴中國訪問，深入了解中國公共圖書館的運作與服務，進一步推動雙方在人文與教育領域的互動。

玄柏高（Michael Lambert）分享自身作為韓國移民的背景，表示圖書館高度重視文化溝通與多元共融，期盼透過書籍、藝術與公共活動，搭建跨文化的橋樑，「不只是連結兩種文化，而是連結人與人，共同建造一個更美好的世界。」

藝術界方面，江蘇省中國畫學會會長翟優表示，此次帶領中美約 40 位書畫藝術家，在馬年到來之際為華人社區獻上作品與祝福，希望以藝術為媒，傳遞和平、友誼與美好願望。

美國中國畫學會榮譽會長古銑賢則指出，中美藝術家齊聚灣區、為僑胞送上新春祝福，是社區的福氣，也象徵藝術超越語言與國界的力量。

活動始終貫穿書法寫「福」為民眾送福、剪紙與中國結編織等互動體驗，民眾將親手完成的作品帶回家，象徵新年吉祥如意。多位到場民眾表示，能在圖書館這樣的公共文化空間，近距離體驗茶道、書畫與音樂，感到特別溫暖；

也有非華裔參與者說，透過活動更理解春節文化，「不只是熱鬧，更是一種關於祝福、連結與分享的節日」。在掌聲與笑語中，這場春節雅集為灣區的新一年寫下溫柔而熱烈的開場。

「歡樂春節・茶韻流芳」登場，舊金山市立圖書館展現多元文化魅力。（記者李怡/攝影）
「歡樂春節・茶韻流芳」登場，舊金山市立圖書館展現多元文化魅力。（記者李怡/攝影）
「歡樂春節・茶韻流芳」登場，舊金山市立圖書館展現多元文化魅力。（記者李怡/攝影）
「歡樂春節・茶韻流芳」登場，舊金山市立圖書館展現多元文化魅力。（記者李怡/攝影）
「歡樂春節・茶韻流芳」登場，舊金山市立圖書館展現多元文化魅力。（記者李怡/攝影）
「歡樂春節・茶韻流芳」登場，舊金山市立圖書館展現多元文化魅力。（記者李怡/攝影）
「歡樂春節・茶韻流芳」登場，舊金山市立圖書館展現多元文化魅力。（記者李怡/攝影）
「歡樂春節・茶韻流芳」登場，舊金山市立圖書館展現多元文化魅力。（記者李怡/攝影）
「歡樂春節・茶韻流芳」登場，舊金山市立圖書館展現多元文化魅力。（記者李怡/攝影）
「歡樂春節・茶韻流芳」登場，舊金山市立圖書館展現多元文化魅力。（記者李怡/攝影）
「歡樂春節・茶韻流芳」登場，舊金山市立圖書館展現多元文化魅力。（記者李怡/攝影）
「歡樂春節・茶韻流芳」登場，舊金山市立圖書館展現多元文化魅力。（記者李怡/攝影）
「歡樂春節・茶韻流芳」登場，舊金山市立圖書館展現多元文化魅力。（記者李怡/攝影）
「歡樂春節・茶韻流芳」登場，舊金山市立圖書館展現多元文化魅力。（記者李怡/攝影）
「歡樂春節・茶韻流芳」登場，舊金山市立圖書館展現多元文化魅力。（記者李怡/攝影）
「歡樂春節・茶韻流芳」登場，舊金山市立圖書館展現多元文化魅力。（記者李怡/攝影）

灣區 舊金山 春節

上一則

加州乾暖天氣即將結束 所幸超級盃時不會下雨

延伸閱讀

幸運加州迎馬年 生肖馬雕塑亮相社區超市　

幸運加州迎馬年 生肖馬雕塑亮相社區超市　
馬年「現實版小馬寶莉」火了 中商家稱矮腳馬銷量漲7成

馬年「現實版小馬寶莉」火了 中商家稱矮腳馬銷量漲7成
談判近1年無果 舊金山聯合學區教師周一起罷工

談判近1年無果 舊金山聯合學區教師周一起罷工
提升舊金山形象 羅偉協商蘋果名人

提升舊金山形象 羅偉協商蘋果名人
AI工作帶來移居潮 年輕人回流舊金山市區

AI工作帶來移居潮 年輕人回流舊金山市區

熱門新聞

房地產經紀人收到大量想在超級盃舉行期間租住這棟薩拉度加Goetting Court豪宅的詢問。（取自realtor.com網站）

為了看超級盃球賽 有錢人願花50萬租豪宅

2026-02-01 13:55
薩拉度加市現已禁止住宅短期租賃，此為一般短租屋照片，不在薩拉度加。（本報檔案照）

薩拉度加住宅短期租賃違法 首次警告罰1500元 第三次5000元

2026-01-31 01:18
財務告急，BART擬關閉最多15站、晚間9時或全面停駛。（記者李怡╱攝影）

BART陷財困 明年恐關閉15站、晚間全面停駛

2026-02-06 01:20
專家認為加州富人稅對大多數購屋者的直接影響可能有限。示意圖。(圖／Copilot AI生成)

富人稅嚇跑富豪 經濟學家：灣區房價仍難跌

2026-02-02 16:25
司法部網站上30日公布丁林偉罪行大綱。(翻攝自justice.gov)

谷歌前工程師丁林偉 竊取數千頁機密文件定罪

2026-01-30 18:00
金門大橋。Image by Zahid Lilani from Pixabay

北加州聖拉蒙地區地震頻繁 最大震級達4.2級

2026-02-02 13:42

超人氣

更多 >
1年搭200天 華女郵輪養老：準備這文件最重要

1年搭200天 華女郵輪養老：準備這文件最重要
大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布
好市多這款年貨小蛋糕香而不甜 深得華人心

好市多這款年貨小蛋糕香而不甜 深得華人心
香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角
25歲歐陽娜娜性感露側乳 粉絲讚女神降臨

25歲歐陽娜娜性感露側乳 粉絲讚女神降臨