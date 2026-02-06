我的頻道

加州乾暖天氣即將結束 所幸超級盃時不會下雨

編譯林思牧／即時報導
下周起加州會開始下雨，水利官員企盼有許多雨雪降下。（美聯社）
下周起加州會開始下雨，水利官員企盼有許多雨雪降下。（美聯社）

加州一個多月以來的乾暖天氣即將結束，氣候模式出現大翻轉，風雨將侵襲灣區超級盃大賽時會不會下雨呢？

舊金山紀事報報導，自元旦以來一直主導加州天氣的高壓脊終於出現減弱跡象。繼12月創紀錄的溫暖天氣之後，1月也接近歷史最高氣溫，西部溫暖地區與東部寒冷地區之間形成了明顯的對比。

國家氣象局稱新一波風暴為「重大氣候模式轉變」（major pattern change）的到來。預測模型顯示，60至70度的暖天氣即將結束，加州部分地區最快將於周日迎來雨雪天氣，而下周將迎來更為顯著的降水窗口。但即將到來的風暴的性質引發了一個關鍵問題：降水能否以加州最需要的方式和地點落下？

天氣模式轉變的第一個跡象將於周日出現。一個在太平洋西北沿岸旋轉的風暴系統將推動一股冷鋒沿著加州海岸線向南移動。對灣區而言，這股冷鋒的影響微乎其微。該地區周日出現可測量降雨的機率不到20%，降雨機率最高的地區集中在北灣和沿海山區。

美式足球迷最關心的是週日下午的那場大賽，氣象局指出，超級盃應該能在乾燥的天氣條件下進行比賽。

更重要的天氣模式轉變將在周二前後發生，屆時預測模型顯示高壓脊將更徹底瓦解。歐洲天氣模型（EMW）在探測大規模天氣模式變化方面歷來優於其他模型，此次在預測高壓脊瓦解、為一系列風暴系統抵達加州打開大門方面最為積極。其他模型也得出了類似的結論，但時間框架有所不同。

時機至關重要。高壓脊瓦解的速度將決定有多少水汽抵達加州，以及風暴路徑向南延伸的距離。各模型對2月12日至18日左右出現較強降水的可能性較為一致。氣候預報中心已發布預警，在此期間加州沿海地區將出現強降水，並在2月中旬從北加州向南擴展至中加州和南加州。

這段時期的大氣條件應該會形成一個威力更大、持續時間更長的高空風暴系統，能夠向加州輸送多股降水。加州的雨季已近尾聲，如果沒有更多的雨雪，今年夏天的供水可能會出現短缺。

