聖荷西被金融公司Remitly 評全球住房最難負擔

編譯廖宜怡／即時報導
金融公司Remitly研究發現，聖荷西已成為全球住房最難負擔城市。（美聯社）
金融公司Remitly研究發現，聖荷西已成為全球住房最難負擔城市。（美聯社）

一項最新國際排名顯示，加州聖荷西是全球住房最難負擔的城市，即使是雙薪夫婦，也只負擔得起此地普通住宅一半多一點的房價

根據新聞網站Hoodline報導，金融公司Remitly最近進行了一項研究，他們使用標準房貸利率假設、城市居民收入數據和城市平均房價，對全球151個城市進行住房可負擔性比較。

Remitly的研究結果顯示，全球住房最難負擔的前十個城市有七個在美國，其中五個都在加州，包括聖荷西（第一）、洛杉磯（第二）、長灘（第三）、聖地牙哥（第四）和舊金山（第十）。全球住房最可負擔的榜首城市也在美國，為底特律，而第二名到第十名都是德國和義大利城市。

Remitly的數據顯示，一對夫婦的收入如果達到聖荷西居民平均收入8萬6605美元，他們只拿得出略高於當地普通房屋房價一半的錢買屋。對於從事房地產相關行業的人來說，這個研究結果並不出人意料，只是印證了他們的客戶和鄰居在經濟上早已陷入的困境。

房地產經紀人格里德利（Lynside Gridley）表示，灣區人口眾多，居民收入差距很大，住房卻嚴重短缺，可負擔住房實在太少了。

聖荷西焦點報（San Jose Spotlight）一項分析發現，聖荷西-桑尼維爾-聖塔克拉拉都會區（San Jose-Sunnyvale-Santa Clara metro）2025年7月核發的建築許可數量比2020年7月少了68%，導致新建租賃住房和待售房屋數量大幅減少。

開發商表示，高昂的城市建築證照費和不斷上漲的建築成本，是許多住房開發計畫無法實現的兩大原因，就算在住房需求並不是問題的市場也是如此。

房地產網站Redfin報告顯示，聖荷西是美國2025年房價最高的都會區，房屋售價中位數超過160萬美元，遠高於當地居民的平均收入程度。

全國性研究也反映出這一趨勢。SmartAsset等市場追蹤網站將聖荷西列為全美房價最高的房地產市場之一，進一步證實當地房價與普通薪資之間的差距已成鴻溝。

聖荷西買不起房子的並非只有低收入居民，中等收入家庭、甚至高收入者也都感受到經濟壓力。當地雇主擔心，這種現象會對留住人才造成負面影響。

