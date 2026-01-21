阿茲海默症影響全球數百萬家庭 1/24灣區辦講座

阿茲海默症協會將在1月24日美西時間晚間5時至6時30分舉辦網路講座「腦健康新時代 - 預防、保健與精進」，邀請專家探討腦部研究的進展。（主辦單位提供）

阿茲海默症 協會北加州 與北內華達分會表示，2025 年為阿茲海默症研究的重要里程碑，診斷、治療及認知健康推廣方面均取得重大突破，為加州家庭帶來實質希望，其中包括五大項目。

一、結構化生活方式計畫改善認知功能。U.S. POINTER協會研究顯示，透過結構化生活方式介入，高風險長者兩年內的認知功能顯著改善，結構化組在運動、營養、認知訓練與健康監測方面，因專業指導與同儕支持而展現更佳成效，且成果於不同族群中一致。該研究涵蓋全美五地、逾 2100 名參與者，協會已投入近 9000 萬美元，並持續追蹤與推動全國應用。

二、FDA 核准首批阿茲海默症血液檢測。去年美國食品藥物管理局（FDA）核准兩項阿茲海默症血液檢測，提供較低侵入性的診斷輔助方式。協會強調，血液檢測須結合臨床評估及既有標準檢測，作為多步驟診斷流程的一環。

三、多數美國人支持及早診斷。根據全國調查顯示，79% 的 45 歲以上美國人希望在症狀影響生活前得知是否罹病，91% 願意接受簡單檢測，顯示社會對早期診斷與介入的高度需求。

四、居家每周給藥治療獲核准。FDA核准Leqembi的居家每周皮下注射給藥方式，適用於早期患者，可減少往返醫療院所的負擔，並有助維持記憶與思考能力。

五、阿茲海默症協會推出ALZPro線上平台，整合臨床指引、培訓與研究資源，支援失智症專業人員，促進最新研究成果落實於臨床照護。

隨著阿茲海默症及其他神經退化疾病持續影響全球數百萬家庭，協會將在1月24日美西時間晚間5時至6時30分舉辦網路講座「腦健康新時代 - 預防、保健與精進」，邀請專家探討腦部研究的進展，降低認知退化風險的方式，並推動全生命階段的腦部健康生活方式。

專家分別是舊金山加大（UCSF）閱讀障礙中心、ALBA語言神經生物學實驗室醫師鄭文立，他曾任台大附設醫院新竹分院和花蓮慈濟醫學中心神經科專科醫師，以及阿茲海默症協會社區教育講師、史丹福大學Biosciences講師暨台北醫學大學附設醫院醫師林名仁。阿茲海默症協會北加州與北內華達州分會社區參與主任張珮寧也將參與。

協會表示，無論醫療專業人員、照護者、研究人員，或單純關心認知能力的民眾，都歡迎免費參加講座。報名請上網站https://tinyurl.com/3apaz5pe，將獲得Zoom視訊連結，可電郵[email protected]或電洽408-372-9943。