劉力一宣誓就職舊金山警局長 警局歷史上第三位華人局長

舊金山 市政廳21日為華裔新任警長劉力一（Derrick Lew）舉行宣誓就職典禮，逾百名警局一線指揮官及市府各部門領袖出席。市長羅偉 （Daniel Lurie）在致詞中表示，公共安全是舊金山所有政策推動與城市復興的根本前提，而劉力一正是在關鍵時刻，能夠帶領警局持續前行的合適人選。

劉力一是繼劉百安、方宇文之後舊金山警察局第三位華裔局長。

現年52歲的劉力一在舊金山警局服務逾20年，他從32名候選人中脫穎而出，於去年12月獲羅偉任命，正式接掌警局。劉力一出生並成長於舊金山，是華人移民第三代，祖父母曾在本地經營小型生意，家族成員多在舊金山本地醫院出生，對這座城市懷有深厚情感。受到「九一一」事件影響，劉力一於2003年加入警局，立志投身公共服務，守護社區安全。

羅偉指出，自其上任以來，市府將公共安全列為首要施政目標，透過強化警力部署、跨部門合作及科技投資，使整體犯罪率明顯下降。根據市府統計，2025年可望成為舊金山史上最安全的年度之一，整體犯罪率下降近三成，汽車竊盜降至22年新低，兇殺案件亦維持在歷史低點。他說，這些成果為新任警長接任奠定了穩固基礎。

在就職演說中，劉力一表示，未來施政將聚焦於招募更多警員、以緊急態度應對毒品危機、改善街道秩序，並確保舊金山持續成為全美最安全的大城市之一。他強調，警政工作的核心在於信任，唯有透明、問責與夥伴關係，才能讓正義真正落實。

劉力一向警局同仁致意，感謝基層警員在高風險環境中承擔重任，承諾將持續走訪各警署、傾聽第一線聲音，為警員爭取資源與支持。他說，舊金山的未來建立在安全之上，自己將以謙遜與責任感，帶領警局守護這座他深愛的城市。

在警局內部，劉力一被視為「警察中的警察」（cop’s cop），其外型、資歷與氣質皆符合傳統警界對領導者的期待，長年在街頭與第一線單位歷練，卻未曾捲入紀律爭議或人事風波，被認為背景乾淨、風險極低。在升任副警長之前，他的公眾能見度相對有限，高層行政資歷也不屬於傳統意義上的「明星型」人選。

不過媒體指出，在當前舊金山的政治與治安背景下，劉力一具備兩項關鍵優勢：其一，是近年主導警局針對露天毒品市場的整頓行動，正好呼應市府將毒品與街頭秩序列為施政重點的方向；其二，則是他作為亞裔 美國人警政高層的象徵意義，在亞裔人口已成為舊金山重要選民結構的背景下，格外受到矚目。

前亞裔副警長Garret Tom表示，亞裔目前已占舊金山人口約37%，警局高層長期缺乏相應代表性，「這一天其實早就該到來了。」他也透露，自己從一開始就看好劉力一，認為其能在政治現實與第一線警務之間取得務實平衡。