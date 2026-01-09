舊金山校董會再度否決預算案 開學首日引發家長憂慮

我的頻道

記者李怡/舊金山即時報導
遭校董會否決的預算案再度出現，開學首日引發家長憂慮。（記者李怡/攝影）
寒假結束，9日是學生返校第一天，舊金山公立學校校長們收到一封來自學區高層的電子郵件，內容卻讓校園與家長圈同時掀起不安。

舊金山聯合學區（San Francisco Unified School District，SFUSD）校監史瑞慶（Maria Su ）在信中附上一份預算草案，提出削減高達1億200萬美元的支出，以平衡學區財政並結束州政府監管。

引發爭議的是，這份預算案上個月才被學區校董會正式表決否決。SFUSD 的 San Francisco Board of Education 去年12月全體一致反對該方案，認為削減幅度過大，恐直接衝擊校園師資與學生服務。

這份遭否決的預算案卻在未重新提交校董會審議的情況下，再度發送給全區100多所學校校長，內容幾乎未見調整，讓不少教育現場人員與家長感到困惑。

根據電郵內容，預算草案明確列出各校在2026至2027學年的預計人力配置，並說明哪些課程與學生支援服務可望保留、哪些可能被刪減。對家長而言，這些數字意味著老師是否被裁、班級人數是否增加，以及音樂、藝術、輔導、特殊教育等資源是否還能繼續。

華裔家長鄭娟娟向本報表示，她最無法理解的是決策程序。「校董會已經投票說不通過，為什麼學區還可以照原案往前走？」她說，這讓家長感覺校董會的角色被架空，也讓人懷疑家長與社區的聲音是否真的被重視。

該名家長指出，學區財政困難大家都知道，但問題不在於是否要省錢，而是「該怎麼省、誰來決定」。她說：「我們把孩子交給學校，是希望決策是透明、有程序的，而不是今天否決、明天又悄悄回來。」

學區方面多次表示，學生人數下滑導致州政府撥款減少，若無法達到平衡預算，SFUSD 可能持續受到州政府接管。但家長與校董會成員質疑，即使在財務壓力下，也應尊重既有治理機制，清楚向學校與家庭說明下一步，而不是讓不確定性在校園蔓延。

在新學期剛開始之際，這份被否決卻再度出現的預算案，已讓不少家庭開始擔心孩子未來的課程品質與支持資源。學區是否會重新提交校董會審議，或對內容作出實質修正，仍有待官方進一步說明。

